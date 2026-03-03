Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına İspanya, ABD’li Demokratlar ve Çin’den tepki geldi. Müdahalenin BM ve Kongre onayı olmadan başlatıldığı, bu sebeple uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası alanda tepkiyle karşılandı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, “Bugün her zamankinden daha fazla şunu hatırlamak gerekir: İran rejimi gibi nefret edilen bir rejime karşı olmak mümkündür ki İspanyol toplumunun tamamı bu rejime karşıdır. Ama aynı zamanda uluslararası hukukun dışında, gerekçesiz ve tehlikeli bir askerî müdahaleye de karşı olunabilir. ABD Kongresi’nin ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesi olmadan başlatılan bir savaşa karşı olunmalıdır; daha önce de söylediğim gibi, bu tür bir savaş uluslararası hukuku ihlal eder. İspanya’nın duracağı yer burasıdır ve Avrupa Birliği’nin tamamının da burada durması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Avrupa pasif kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Avrupa’nın mesafeli tepkileri sosyal medyada alay konusu oldu. Avrupa Birliği

liderlerinin geç açıklamaları ve itidal çağrıları eleştirilirken, sosyal medya kullanıcıları mizahi paylaşımlarla Avrupa’nın tutumunu sorguladı.

Ankara - aa

Demokratlar: Acil tehdit iddiası inandırıcı değil

ABD’de Demokrat Partili Kongre üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları Kongre’ye danışmadan başlatmasına tepki gösterdi. Demokratlar, İran’dan ABD’ye yönelik “acil ve yakın bir tehdit” bulunduğu iddiasının ikna edici olmadığını ifade ederek askerî operasyonları sınırlandırmayı amaçlayan bir “savaş yetkileri tasarısı”nı destekleyeceklerini açıkladı.

Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Tim Kaine ise Fox News’e verdiği demeçte, ABD’nin İran’a yönelik askerî harekâtını “yasa dışı bir savaş” olarak nitelendirdi. Beyaz Saray’ı eleştiren Kongre üyeleri, ABD ile İran’ın, saldırılardan yalnızca iki gün önce İran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik görüşmeler yürüttüğü ve bu hafta yeni temaslar konusunda mutabakata vardığına dikkati çekiyor.

Haber Merkezi

Uluslararası toplum tepki vermeli

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Vang, görüşmede ABD ve İsrail’in, müzakereler sürerken İran’a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlâl ettiğini kaydederek, “Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı” ifadesini kullandı.

Pekin - aa