"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2026 SALI - YIL: 57

Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş

03 Mart 2026, Salı 09:49
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına İspanya, ABD’li Demokratlar ve Çin’den tepki geldi. Müdahalenin BM ve Kongre onayı olmadan başlatıldığı, bu sebeple uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası alanda tepkiyle karşılandı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, “Bugün her zamankinden daha fazla şunu hatırlamak gerekir: İran rejimi gibi nefret edilen bir rejime karşı olmak mümkündür ki İspanyol toplumunun tamamı bu rejime karşıdır. Ama aynı zamanda uluslararası hukukun dışında, gerekçesiz ve tehlikeli bir askerî müdahaleye de karşı olunabilir. ABD Kongresi’nin ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesi olmadan başlatılan bir savaşa karşı olunmalıdır; daha önce de söylediğim gibi, bu tür bir savaş uluslararası hukuku ihlal eder. İspanya’nın duracağı yer burasıdır ve Avrupa Birliği’nin tamamının da burada durması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Avrupa pasif kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Avrupa’nın mesafeli tepkileri sosyal medyada alay konusu oldu. Avrupa Birliği 

liderlerinin geç açıklamaları ve itidal çağrıları eleştirilirken, sosyal medya kullanıcıları mizahi paylaşımlarla Avrupa’nın tutumunu sorguladı.

Ankara - aa

Demokratlar: Acil tehdit iddiası inandırıcı değil

ABD’de Demokrat Partili Kongre üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıları Kongre’ye danışmadan başlatmasına tepki gösterdi. Demokratlar, İran’dan ABD’ye yönelik “acil ve yakın bir tehdit” bulunduğu iddiasının ikna edici olmadığını ifade ederek askerî operasyonları sınırlandırmayı amaçlayan bir “savaş yetkileri tasarısı”nı destekleyeceklerini açıkladı. 

Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Tim Kaine ise Fox News’e verdiği demeçte, ABD’nin İran’a yönelik askerî harekâtını “yasa dışı bir savaş” olarak nitelendirdi. Beyaz Saray’ı eleştiren Kongre üyeleri, ABD ile İran’ın, saldırılardan yalnızca iki gün önce İran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik görüşmeler yürüttüğü ve bu hafta yeni temaslar konusunda mutabakata vardığına dikkati çekiyor.

Haber Merkezi

Uluslararası toplum tepki vermeli

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Vang, görüşmede ABD ve İsrail’in, müzakereler sürerken İran’a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlâl ettiğini kaydederek, “Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı” ifadesini kullandı.

Pekin - aa

Okunma Sayısı: 1061
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu

    Üsler kapatılmalı

    Ankara’dan “teyakkuz” mesajı

    Endonezya'nın Simeulue Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

    Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş

    "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

    İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı - İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor

    Rubio'dan İsrail açıklaması

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'

    "Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, 3. Dünya Savaşı başlayacak"

    Şubat ayından bu yana Etiyopya topraklarından Sudan'a İHA'lar giriyor

    Yunanistan ve AB üyesi 7 ülke, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

    Almanya ve Fransa üst düzey nükleer kontrol grubu kurdu

    Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a saldırılarını destekliyor

    Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu için acil barış çağrısı

    "Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor."

    Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Maddî ve mânevî hayat için: Sağlık prensipleri

    İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ankara’dan “teyakkuz” mesajı
    Genel

    Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş
    Genel

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'
    Genel

    Rubio'dan İsrail açıklaması
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Üsler kapatılmalı
    Genel

    İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı - İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor
    Genel

    İyi ki varsın Yeni Asya'm
    Genel

    "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.