"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

17 Ocak 2026, Cumartesi 05:04
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, 47 askerin öldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında ölen Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensubu askerlerle ilgili konuştu.

Lopez, "Venezuela’ya karşı kullanılan ileri teknoloji ve ezici düzeydeki orantısız kaynaklar karşısında, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerden 47 erkek ve kadın asker hayatını feda etti." ifadesini kullandı.

ABD saldırısında 32 Kübalının da öldüğünü hatırlatan Lopez, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetlerimizi geliştirmek için Ayacucho Planı’nı devreye alıyoruz ancak şimdi gözden geçirilmesi gereken unsurlar ve yeniden yapılandırmayı zorunlu kılan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Amacımız, Venezuela’ya saygıyı ve ulusal Anayasa’nın tam olarak uygulanmasını garanti eden askeri gücü pekiştirmektir."

Lopez, ülkenin içinde bulunduğu "kritik ve acı dolu zamanlara" dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimizin manevi bir güce ihtiyacı var. Askeri onurumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz dimdik ayakta." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    İran’daki protestolar: Değişim tartışmaları

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti
    Genel

    “Öldün mü?” uygulaması viral oldu - 'Ölürsem beni kim bulacak?'
    Genel

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi
    Genel

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'
    Genel

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.