Gübre fiyatı bel büktü

Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Gübre fiyatları yüzde 250 arttı, bu da çiftçinin belini büktü. Buğday alım fiyatının tonda 2 bin 500 liradan az olmaması gerekir” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, buğday hasadının yaklaştığı günlerde üreticiyi zarar ettirmeyecek bir alım fiyatı belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Gökçel, “Gübre fiyatları yüzde 250 arttı, bu da çiftçinin belini büktü. Buğday alım fiyatının tonda 2 bin 500 liradan az olmaması gerekir” dedi. Gökçel, buğday hasadına sayılı günler kala Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) belirleyeceği buğday alım fiyatının 2 bin 500 liradan az olmaması gerektiğini söyledi. Gökçel, kuraklığın bu yıl verimi olumsuz anlamda etkilediğini belirterek, “2021 yılı buğday hasadı başlamak üzere. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle birim alandan buğday hasadı beklediğimiz verimi maalesef yakalayamayacak. Hem birim alandan daha az verim alacağından dolayı hem girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı buğday üreticimiz bir mağduriyetle karşı karşıya” dedi.

ÇİFTÇİ MALİYETLERİN ALTINDAN KALKAMAZ

Gökçel, maliyetlerin her geçen gün yükseldiğini ve çiftçinin bu maliyetlerin altından kalkmasının mümkün olmadığına değindi. Maliyetlerin altında belirlenecek alım fiyatının çiftçileri mağdur edeceğini belirten Gökçel, “2 bin 500 liradan aşağıda açıklanan bir rakam buğday üreticisini mağdur edecektir. Buğday üreticisi zarar edecektir. Eğer biz buğday üretimimizi arttıracaksak, çiftçimizi üretimde tutacaksak mutlaka bu yıl 2 bin 500 lira fiyatla buğdayı almak zorundayız” diye konuştu.

Ankara/Mersin - aa