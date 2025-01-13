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13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Şatafatı bırakın, maaşları arttırın

13 Ocak 2025, Pazartesi 19:27
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Asgarî ücretin 35 bin lira yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgarî ücret seviyesine getirilmesi lazım” dedi.

Erbakan, şunları kaydetti: “Efendim bu maaşı ödeyecek işveren ne yapsın? Orada da devlet olarak siz israftan, lüksten, şatafattan birazcık taviz verin. Faize verdiğiniz trilyonlardan birazcık taviz verin. İki elin parmağını geçmeyen imtiyazlı holdinglere aktardığınız trilyonlardan birazcık taviz verin, işverene de siz destek olun. 17 bin lirayı, 35 bin liraya çıkartacağın zaman arada 18 bin lira fark varsa bunun 9 bin lirasını devlet ödesin, 9 bin lirasını işveren ödesin.”

Anka

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