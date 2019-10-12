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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ticarî araç satışında kayıp büyük

12 Ekim 2019, Cumartesi 01:54
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 2019’un ilk 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre ağır ticarÎ araç pazarının yüzde 79 gerilediğini söyledi.

TicarÎ araç satışlarındaki büyük düşüşün ekonomiden kaynaklı olduğunu söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır” dedi. Özilhan 2019’un ilk 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre ağır ticarî araç pazarının yüzde 79 gerilediğini belirtiyor. Anadolu Isuzu kendi segmentinde Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatını Gürcistan’a gerçekleştirdi. Değeri 16.9 milyon Euro olan toplam 220 adet midibüsün ilk partisinin teslimatı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tören öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. 2019’un ilk 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre ağır ticarî araç pazarının yüzde 79 gerilemesinde ekonominin doğrudan bağlantısının bulunduğunu ifade eden Özilhan, “Ticarî vasıtanın önümüzdeki dönemde açılması konusu tamamen ekonomi ile bağlantılı. Ekonomi büyüyorsa ticarî vasıta talebi geliyor. Ekonomi daralıyorsa ticarî vasıta bıçak gibi duruyor. Binek araç bir çıt daha farklı, ama ekonomi ile ticari araç muhakkak paralel gidiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır” diye konuştu.

Etiketler: otomotiv
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