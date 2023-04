2019 yılında şehadet getirerek İslamı seçen Güney Koreli Seungeun Kim, Müslüman olma ve Risale-i Nur eserlerini tanıma macerasını Yeni Asya’ya anlattı. Saliha adını alan Kim, “Allah’a dua ettim, duam kabul oldu ve Müslüman oldum” dedi.

RÖPORTAJ - EMİNE SULTAN ÇAKIR

TAKDİM

Seungeun Kim ile tanışmamız, geçen sene bir iftar vesilesiyle olmuştu. Sultanahmet’e inen Yeniçeriler Caddesi üzerinde hemen solda Sinan Paşa Medresesi adındaki tarihi yapıda hanımlara özel iftar verilecekti. Koreli bir arkadaşının kendisini iftara davet ettiğini söyleyen Japon Hatice Demir abla, iftara beni de davet etmişti. İşte Seungeun’ı ilk o zaman tanıdım. Adını ilk duyduğumda telaffuzu epey zor gelmişti fakat “Sıngın” gibi okunduğunu sonradan öğrendim. Tesettürlü bir Koreli Müslüman, üstelik Nur Talebesi olması hemen dikkatimi çekmişti tabii. O gün dar vakitte kendisiyle çok konuşamamıştık. Nasipte ise bir yıl sonra röportaj yapmak varmış. Birazdan okuyacağınız konuşmalar, Ramazan’ın sekizinci günü Fatih’te birlikte iftar açtıktan sonra geçtiğimiz dershanemizde kaydedilmişti. Şevke ve istifadeye medar olması duasıyla…

Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Seungeun Kim. Güney Koreliyim. Müslümanım. Müslüman ismim Saliha. 1994 doğumluyum.

Müslüman olma serüveninizden bahsedebilir misiniz? İslamiyet’ten önceki yaşamınız nasıldı?

Ben çocukken Hristiyan’dım. Ama bu benim seçtiğim bir şey değildi. Annem ve özellikle babam dindar bir Hristiyan olduğu için sürekli benim kiliseye gitmemi isterdi. Ben gitmek istemesem de babam baskı yaptığı için gidiyordum. Hristiyanlıkta bir kavram var; kişiler daha bu hayattayken öldükten sonra cennete gideceklerine emin oluyorlar, inanıyorlar. “Ben mutlaka cennete gireceğim. Artık kendimi kurtardım” diye bir inançları var. Babam sürekli sorardı: “Kendini kurtardın mı? Düşünüyor musun? İnanıyor musun?”

Küçükken hiçbir şey anlamıyor, bilmiyordum. “Evet, evet. Öyle..” diyordum. Ortaokul, liseye kadar böyle devam etti, hâlâ kiliseye gidiyordum. Sonra büyüdükçe artık düşünmeye başladım. “Benim hayatımda tanrı/Allah nedir? Hristiyanlık bir din olarak ne anlama geliyor?” diye düşündüm. Neticede bir dine mensup olmanın değerli olduğunu düşünmedim. Çünkü gerçekten Allah var mı, yok mu onu bilmiyordum. Sonra, Hristiyanlıkta olan bazı kavramları anlamıyordum. Mesela İsa (a.s) Allah’ın oğlu diyorlar. Aslında Allah bir tane diyorlar ama yine de İsa (a.s.) Allah ile aynıdır, bazen ayrıdır diyorlar. Bunu anlamıyordum. Bir de ben her kiliseye gittiğimde benden para istiyordular. Orada da zekât gibi bir uygulama var. Ama çok daha katı bir uygulama. Bütün Hristiyanlar her ay kendi gelirlerinin yüzde onunu zekât gibi ödemek zorunda. Zengin mi, fakir mi fark etmiyor. Ne kadar fakir de olsa o azıcık gelirin yüzde onunu mutlaka veriyor, vermesini istiyorlar.



Allah'a Kul Olmak adlı İhsan Kasım Salihi'ye ait kitabın Korece çevirisi. Çeviriyi Hümeyra Yiğit, son kontrolünü de Seungeun yapmış.

Mesela ben liseye gidiyorum, anne babamdan aldığım harçlıkların yüzde onunu oraya vermem gerekiyordu. Hatta kiliseye girişte insanların para koyabilmeleri için herkese zarf dağıtılırdı. Sonra papaz ders yaparken, bir kişi elinde kutusuyla dolaşıyordu. O zaman zarfı koymazsa biraz utanıyor tabi kişi. Öyle bir ortam var. Bu durumdan çok rahatsız oldum. O yüzden Hristiyanlıktan ayrıldım. “Bu benim için hiç anlamlı değil” dedim, ateist oldum. Tahminen üniversite bir ya da ikinci sınıftaydım.

Sonra gezmek için yurt dışına çıktığımda yeni bir arkadaşla tanıştım. O Müslümandı. Namaz kılıyor, domuz eti yemiyor ve sürekli Allah’tan bahsediyordu. Ben de merak etmeye başladım. Daha önce İslam hakkında hiç bilgim yoktu. Sadece “teröristlerle alakalı, yabancı bir din” diye biliyordum ama çok da bilgim yoktu. Okulda vs. bu dinle ilgili bir şey öğrenmemiştim. Bazen haberlerde çıkıyordu o kadar.

Bu arkadaşım bana soru sordu mesela; “Seni kim yarattı? Hiç düşündün mü?” O zaman bu soruya “Benim annem beni yarattı” diye cevap vermiştim. Çünkü ben annemin karnından çıktım, o halde beni o yaratmıştır… Arkadaşım dedi ki; “Tekrar düşün. O zaman senin anneni kim yarattı?” “Anneannem yarattı” dedim. “Öyle git git, en sonda ne var?” diye sordu. “Dünya nasıl oluştu?” gibi başka birkaç soru da sordu. Ben de düşünmeye başladım. Benim hayatımda bir hakikat var gibi hissetmeye başladım. Onu bir araştırayım dedim. Bu yüzden daha Müslüman olmadan şöyle bir dua ettim: “Allah, sen var mısın yok musun bilmiyorum. Ama var gibisin. Eğer varsan seni bilmek istiyorum, beni yönlendir!” Ondan sonra Kore’de İslam üzerine araştırmalara başladım. Ama internette araştırınca çok kötü şeyler çıkıyor, o yüzden İslamî kitaplar satan bir kitapçıya gittim. Oraya gittiğimde yaklaşık yirmi tane kitabı bana bedava olarak verdiler. Kitapçının sahipleri Müslümandılar. “Ben İslam’ı merak ediyorum, okumak istiyorum” dediğimde “Şunu da oku, şunu da oku” diye bir sürü kitap verdiler. Ben de onların hepsini eve getirip okudum, okudum. Kitaplar “İslam Nedir?”, Kırk Hadis, “Muhammed (asm) kimdir?” konulu; Müslümanların neler yapıp, neye inandıklarını anlatan kitaplardı. Okudukça “Gerçekten bu din doğrudur” diye düşündüm. Çünkü ben Hristiyan’ken anlamadığım şeyleri o kitapları okuduktan sonra anladım. Daha önce demiştim ya; Hristiyanlarda İsa Aleyhisselam, Allah’ın oğlu. Bunu anlamıyordum. Ama İslam’da Allah’ın oğlu değil. Allah sadece bir tane. O hiçbir şeye; aileye, dosta ihtiyaç duymaz. La ilahe illallah. Daha mantıklı geldi. O yüzden gerçek din İslam diniymiş; benim hissettiğim, kâinatın sahibinin dini İslam’mış diye düşündüm. Ama yine de hemen Müslüman olamadım. Çünkü İslam’da Müslümanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor. Namazı günde beş defa kılmak lazım. Hatta kılmadan önce abdest almak lazım, kadınların hicap takması gerekiyor… Bunların çok zor olacağını düşündüm, korktum.



Güney Kore'nin Sogdu şehrindeki Al-Harmain Masjid Minhaj Islamic Center

O sıralarda Kore’de yaşayan diğer Müslümanlarla tanıştım. Onlarla bir konuşayım, Müslüman olmak istiyorum ama biraz korkuyorum, onlara bir danışayım diye düşündüm. Dedim ki; “Ben Müslüman olmak istiyorum ama o kuralları uygulamak istemiyorum, korkuyorum.” Orada Koreli bir abla vardı. “Hemen başlamana gerek yok” dedi. “Tabii ki gerek var da eğer korkuyorsan yavaş yavaş başlasan da olur. Çünkü o yapacağın ibadetleri niye yapacağını bilmek de çok önemli. Hemen hiçbir şey bilmeden başlamaktansa, Müslüman ol, daha yavaş yavaş araştırarak başlasan da olur.” dedi.

O arkadaşların yanında kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum.

İslamiyet’in hangi yönü Müslüman olmanız noktasında sizi etkiledi?

Beni yaratan biri var. Beni niye göndermiş, onu düşündüm. Ben Müslüman olmadan önce, ateist iken, öldükten sonra yok olacağımı düşünürdüm. O yüzden “Bu hayatta henüz canlı iken yapmak istediğim her şeyi yaparım. Kötü şeyleri de.” diye düşünürdüm. Merak ediyorum çünkü. Ama Müslüman olduktan sonra “Ben niye yaşıyorum? Allah beni niye yarattı? Ben nereden geldim, nereye gidiyorum?” onu düşünmeye başladım. O düşünceler, ahiret düşüncesi beni çok etkilemişti. “Buradaki hayatım bir imtihan. Allah beni sınıyor. Ama bana zulmetmek için değil” düşüncesi..



www.koreanur.com internet sitesinin ana sayfası.

Müslüman olduktan sonra ailenizin tepkisi nasıl oldu?

İlk zamanlar aileme Müslüman olduğumu söyleyemedim, sakladım. Çünkü bazı Müslüman Korelilerin ailelerine Müslüman olduklarını açıkladıktan sonra çok büyük tepki aldıklarını duymuştum. Hatta bazı ailelerin evlatlarını evden kovduğunu duyduğum için korkmuştum. Ben de söylesem çok üzülürler mi, kızarlar mı diye düşünüp sakladım. Müslüman olduktan iki yıl sonra Kore’ye gittiğimde söyledim. Tesettürlüydüm. “Anne ben Müslüman oldum” dediğimde onlar şaşırdı ama elhamdülillah çok büyük tepki göstermediler. Ben iyice anlattım; “İslam sizin düşündüğünüz gibi değil. Hristiyanlıkla çok fazla benzer yanları var” diye anlattım, geçti. Ama sonra abim ben kapalı olduğum için kızmaya başladı. “Sen Kore’ye geldin, Korelisin. Niçin böyle yabancılar gibi giyiniyorsun? Tesettürünü bana artık gösterme. Ben çok kızıyorum! Görmek istemiyorum” dedi. O yüzden o günden sonra ev içinde başörtü takmadım. Normalde dışarı çıkmadan evde başımızı kapatıp çıkıyoruz ya, onu yapamadım. Başörtüyü yanıma alıp, dışarı çıkıp kapının önünde takabildim. Abim görmesin diye. Abim evden çalışıyor çünkü. Biraz zordu. O zamanlar biraz fazla ağlamıştım. Ama elhamdülillah, Kore’de değilim. Allah’ın izniyle Türkiye’deyim. Ne kadar şükretmeli… Ezan sesi var. Kore’deyken dışarı çıkıyordum, ezan sesi yok, namaz kılma yeri yok. Bazen binaların insanların gelmeyeceğini tahmin ettiğim yerlerinde namaz kıldım ama insanların beni gördüğünde çok şaşırdığını, korktuğunu, çok kötü baktığını gördüm.

Şehadet getirdiğinizde üniversitede miydiniz?

Yok. Moda Tasarımı okumuştum, bitmişti. Bir sene çalışmıştım. Ama çalışmak çok zor olduğu için bırakmıştım. Artık “Benim hayatımla ne yapmam lazım?” diye ciddi olarak düşünüyordum. Okumuyordum, çalışmıyordum, boş bir zamandı. Sonra yurt dışına çıktım, Müslüman birisiyle tanıştım. Geri döndüğümde araştırmaya devam ettim ve 2019 yılı Mart ayında şehadet getirdim. Tam 4 sene oldu elhamdülillah.

Peki Türkiye’ye gelişiniz nasıl oldu?

Benim Kore’deyken canım çok sıkılmıştı, yurt dışına çıkmak istiyordum. Kanada’ya başvurdum, olmamıştı. Tam o sıralarda Müslüman oldum. Müslüman bir ülkede yaşayayım diye Türkiye’ye geldim, taşınmak nasip oldu.

İleride yine Türkiye’de mi yaşamak istersiniz?

Evet, Türkiye’de kalmaya devam etmek istiyorum Allahın izniyle. Dua ediyorum, ailemin Müslüman olması için. Müslüman olmalarını çok istiyorum. Onları da buraya getirmek istiyorum.

DEVAMI YARIN