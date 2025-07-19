Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, Allah’ın dinine karşı hileleriyle tuzaklarını kurdular. Onların hilesi Allah katında yazılıdır ve cezâsını göreceklerdir... İbrahim Suresi: 46 HADİS: Her yönüyle cömert ve güzel ahlâklı bir genç, Allah katında, kendisini ibadete vermiş cimri ve kötü huylu bir ihtiyardan daha sevimlidir. Camiü’s-Sağir, No: 2433

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