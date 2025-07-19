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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

19 Temmuz 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar, Allah’ın dinine karşı hileleriyle tuzaklarını kurdular. Onların hilesi Allah katında yazılıdır ve cezâsını göreceklerdir...

İbrahim Suresi: 46

HADİS:

Her yönüyle cömert ve güzel ahlâklı bir genç, Allah katında, kendisini ibadete vermiş cimri ve kötü huylu bir ihtiyardan daha sevimlidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2433

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