Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de aylardır sivil halka yönelik saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, bugün Gazze kentinin kuzeyinde yer alan "Kutsal Aile Kilisesi"ne (Latin Manastırı) düzenlediği hava saldırısının ardından Başbakan Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sivillere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu. İsrail'in aylardır sivil halka karşı sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez. Hiçbir askeri operasyon böyle bir tutumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı. Bakan Tajani de X platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İsrail ordusunun Gazze'deki sivil halka yönelik saldırıları artık kabul edilemez. Bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısında Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi de hedef alındı. Bu, Hristiyanlara ait bir ibadet yerine yönelik ciddi bir saldırıdır. Saldırı sırasında yaralanan Peder Romanelli'ye tüm kalbimle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Artık durup barışı bulma zamanıdır." Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. AA

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