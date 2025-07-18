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18 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

İBB soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı

18 Temmuz 2025, Cuma 08:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA

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