MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur." ifadesi kullanıldı.

Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin şunları anlattı:

"İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye'de, tarihi fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır.

Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir. Öte yandan, Gazze'de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."