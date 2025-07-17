"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

17 Temmuz 2025, Perşembe 17:22
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur." ifadesi kullanıldı.

Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor
Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi
Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

 

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

 

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin şunları anlattı:

"İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye'de, tarihi fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır.

Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir. Öte yandan, Gazze'de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa, Senegal'den çekildi

    MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

    Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

    Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

    İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

    "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

    Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

    "Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor"

    Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

    İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

    Yalova'da deniz kirliliğine neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

    Pakistan'da muson yağmurlarında son 24 saatte 28 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

    Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

    Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 50 kişi öldü

    Komisyon, süreci şeffaf yürütmeli

    Ekrem İmamoğlu hakkındaki "hakaret"ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada karar - İmamoğlu'ndan açıklama

    İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

    ABD: İsrail'in Suriye'ye saldırılarından "derin endişe'' duyuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Komisyon, süreci şeffaf yürütmeli
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ekrem İmamoğlu hakkındaki "hakaret"ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada karar - İmamoğlu'ndan açıklama
    Genel

    Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı
    Genel

    Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 50 kişi öldü
    Genel

    Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi
    Genel

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi
    Genel

    İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil toplanacak
    Genel

    Yalova'da deniz kirliliğine neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.