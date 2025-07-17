Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, İsrail'in Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullandığını söyledi.

Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı Canbolat, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmaları körükleyerek ülkede kaos oluşturmak istediğini belirtti. "Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı. Meseleye Suveyda'da devletin himayesinde güvenliğin sağlanması açısından yaklaştıklarını belirten Canbolat, "Bu süreci, Süveyda'daki ulusal aktörlerle ve Suriye hükümetiyle yürüttüğümüz temaslar çerçevesinde sürdürüyoruz." dedi. Süveyda'daki Dürzilerin uluslararası koruma talebi onları İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdi Canbolat, Süveyda'taki Dürzilerin uluslararası koruma talebinin ise Dürzileri İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdiğini vurguladı. Canbolat şöyle konuştu: "Suveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Süveyda'nın Suriye içinde kalması, bölgenin tarihinin ve halkının tertemiz Arap kimliğinin, her şeyin üzerinde tutularak korunması için siyasi bir çözüme ulaşılması gerekiyor." Yaşanan son olaylardan önce, Süveyda'da ve doğu bölgesinde büyük bir kaosun hakim olduğunu, Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri'nin tek askerî ve siyasî lider olma yönündeki girişiminin başarısızlığa uğradığını söyleyen Canbolat, "Biz, silahlı unsurların ve silahların, Suriye makamlarıyla yapılacak koordinasyon çerçevesinde ordu, iç güvenlik ya da genel güvenlik kurumlarına dâhil edilmesi gerektiğini savunuyoruz." dedi. AA

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.