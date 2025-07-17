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17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

17 Temmuz 2025, Perşembe 17:17
Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, İsrail'in Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullandığını söyledi.

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Canbolat, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmaları körükleyerek ülkede kaos oluşturmak istediğini belirtti.

 

"Bu İsrail'in komplosunun bir parçası. İsrail, Dürzileri koruma adı altında Suriye'de karışıklık çıkarmak için bazı Dürzileri kullanıyor. İsrail kimseyi korumaz, kendi çıkarları ve Arap ülkelerinin güvenliğine karşı tehlike oluşturmak için herkesi kullanır." diyen Canbolat, devletin himayesinde siyasi ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın Süveyda'nın yararına olacağını vurguladı.

Meseleye Suveyda'da devletin himayesinde güvenliğin sağlanması açısından yaklaştıklarını belirten Canbolat, "Bu süreci, Süveyda'daki ulusal aktörlerle ve Suriye hükümetiyle yürüttüğümüz temaslar çerçevesinde sürdürüyoruz." dedi.

Süveyda'daki Dürzilerin uluslararası koruma talebi onları İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdi

Canbolat, Süveyda'taki Dürzilerin uluslararası koruma talebinin ise Dürzileri İsrail'in siyasi hamlesi haline getirdiğini vurguladı.

Canbolat şöyle konuştu:

"Suveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Süveyda'nın Suriye içinde kalması, bölgenin tarihinin ve halkının tertemiz Arap kimliğinin, her şeyin üzerinde tutularak korunması için siyasi bir çözüme ulaşılması gerekiyor."

Yaşanan son olaylardan önce, Süveyda'da ve doğu bölgesinde büyük bir kaosun hakim olduğunu, Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri'nin tek askerî ve siyasî lider olma yönündeki girişiminin başarısızlığa uğradığını söyleyen Canbolat, "Biz, silahlı unsurların ve silahların, Suriye makamlarıyla yapılacak koordinasyon çerçevesinde ordu, iç güvenlik ya da genel güvenlik kurumlarına dâhil edilmesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.

AA

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