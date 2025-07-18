İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı - Gazze'de 62 milyar dolar maddi hasar var!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 125 bin ton patlayıcıyla saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinlinin ölümüne yol açtı, Gazze'nin yüzde 88'ini yıkıma uğrattı ve 62 milyar dolardan fazla maddi hasar verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 650 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze'de "ölüm tuzakları" olarak bilinen ABD-İsrail güdümlü yardım merkezlerinde İsrail ordusunun öldürdüğü açlıkla boğuşan Filistinlilerin sayısının 877, yaralananların sayısının 5 bin 666, kaybolanların sayısının da 42 olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tüm sınır kapılarını kapatarak Filistinlileri aç bırakma ve yardım ulaştırılmasını engellemeye yönelik sıkı ablukayı 139 gündür sürdürdüğü vurgulandı.

Bu 139 gün boyunca İsrail ordusunun Gazze'ye 76 bin 450 insani yardım ve yakıt tırının girişini engellediğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de 42 aşevi ile 57 yardım dağıtım merkezini bombaladığı kaydedildi.

Gazze'de İsrail ordusunun yardım konvoylarını ve insani misyonları 121 kez hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin yüzde 77'lik alanını işgal, saldırı düzenleme ve Filistinlileri sürgün etme yoluyla kontrol ettiği ifade edildi.

İsrail Gazze'de 9 bin 500'ü kayıp 68 bin 167 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda öldürülen ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 58 bin 667, yaralı sayısının da 139 bin 974 olduğu, ancak 9 bin 500'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtildi.

Toplamda 68 bin 167 kişinin şehit olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 613 ailenin nüfustan silindiği, söz konusu ailelerin toplamda 7 bin 563 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Gazze'de 5 bin 943 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edildi.

Gazze'de 19 bin çocuk, 953 bebek İsrail saldırılarında can verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü 19 binden fazla çocuktan 18 bininin naaşının hastanelere ulaştırılabildiği aktarıldı.

Ayrıca Gazze'de 400'ü İsrail'in 7 Ekim'de başlayan soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı 953 bebeğin şehit olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında can veren 12 bin 500 kadından 9 bin 497'sinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi.

İsrail'in yardım girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 69 çocuğun açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişinin de soğuktan can verdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'tan fazlasının kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki saldırılarda 16 bin 646'dan fazla kadının ise eşini kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 8 bin 150 annenin İsrail saldırılarında can verdiği kaydedildi.

Gazze'de 1590 sağlık çalışanı, 229 gazeteci İsrail saldırılarının kurbanı oldu

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 125 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, sağlık sektörünü de hedef alan bu saldırılarda 1590 sağlık çalışanı ile 122 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de 229 gazetecinin öldürüldüğü, 421 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 777 yardım personeli ile polisi öldürdüğü belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 44 bin 537'den fazla çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun kaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 18 bin 500 yaralının uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 850'si çocuk 4 bin 700 kişinin uzvunun kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Gazze'de 4'ü belediye başkanı olmak üzere 171 belediye çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

650 bin çocuk açlık ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehdidi altında

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 529 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 650 bin çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 261 merkez hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 261 barınma merkezini hedef aldığı kaydedildi.

Ancak İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Mevasi bölgesini 63 kez bombaladığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 22 bin olduğu ve işlemleri tamamlanan 16 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediği belirtildi.

Yetersiz tedavi nedeniyle 12 bin 500 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Gazze'de 2,1 milyon kişide bulaşıcı hastalık tespit edildi

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 2 milyon 142 binden fazla kişide bulaşıcı hastalık ve 71 bin 338 kişide de "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için yaklaşık 60 bin hamile kadının, İsrail'in ilaç girişine izin vermediği için de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Gazze'de 3 bin 500'den fazla hamile kadının gerekli besinlerin eksikliği nedeniyle düşük yaptığı ifade edildi.

Böbrek hastalarının yüzde 41'inin beslenme ve sağlık bakımı eksikliği nedeniyle şehit olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri 360 sağlık çalışanı ile 48 gazeteciyi alıkoydu

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de 362'si sağlık çalışanı, 48'i gazeteci ve 26'sı sivil savunma görevlisi olmak üzere 6 bin 633 Filistinliyi alıkoyduğu belirtildi.

Gazze'de alıkonulan 3 sağlık çalışanının İsrail hapishanelerinde öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 2 milyon kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kullandığı 135 bin çadırdan 117 bin çadırın kullanılamaz hale geldiği, 288 bin ailenin barınaksız kaldığı, çadır veya konteyner eve ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaklaşık 223 bin konutun tamamen, 212 bin konutun kısmen yıkıldığı, 134 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de 139 okul ve üniversite yıkıldı, 150 öğretim görevlisi öldü

İsrail ordusunun Gazze'de 236 kamu tesisi ile 156 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 382 okul ve üniversitenin ise saldırılarda kısmen zarar gördüğü ifade edildi.

İsrail saldırılarında 13 bin 400'den fazla öğrencinin can verdiği, 785 bin öğrencinin de eğitimden mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 173 araştırmacı, akademisyen ve öğretim görevlisi ile 800 öğretmen ve eğitimcinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

İsrail, Gazze'de 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı

Gazze'de İsrail'in hedef alarak yıkımına veya hizmet dışı kalmasına neden olduğu sağlık merkezi sayısının 96, hastane sayısının 38, ambulans sayısının da 144 olduğu belirtildi.

Gazze'de İsrail'in 55 itfaiye, sivil savunma, kurtarma ve hızlı müdahale aracını hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 833 camiyi tamamen yıktığı, 178 camiye kısmi zarar verdiği ve 3 kiliseyi de birden fazla kez hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 208 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail ordusunun 60 mezarlıktan 40'ını tahrip ettiği ve mezarlardan 2 bin 420 Filistinlinin naaşını çaldığı duyuruldu.

İsrail'in saldırılarla Gazze'ye verdiği zarar 62 milyar dolardan fazla

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 780 kilometre uzunluğunda elektrik hattının, 500 kilometreden fazla uzunluğu olan su şebekesinin ve 655 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının İsrail saldırılarında tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 3 bin kilometre uzunluğunda yol ve caddeyi tahrip ettiği bildirildi.

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanında 53 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı, 722 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 62 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin yıkıma uğradığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze'de 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 92'sini tahrip ettiği, sektöre verdiği doğrudan kaybın 2,2 milyar dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Gazze'de normalde 93 bin dönüm alanda sebze ekilirken, bu alanın İsrail saldırıları nedeniyle 4 bin dönüme düştüğü aktarıldı.

Tarım için kullanılan 1218 su kuyusunun İsrail ordusunca tahrip edilip hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği yapılan 655 alan ile seraların yüzde 85'ini yok ettiği ifade edildi.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yıllık 405 bin ton olan sebze üretiminin 28 bin tona düştüğü ve İsrail'in balıkçılık alanlarını hedef alması sonucu balık stoklarının tamamının zarar gördüğünün altı çizildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı tehdidinde bulunarak Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Haritaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile İbadurrahman ve El-Kerame bölgelerindeki 975, 979, 980, 982 ve 983 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin güneyde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine doğru gitmeleri çağrısında bulundu.

Adraee, "İsrail'e roket fırlatıldığını iddia ettiği her bölgeye saldırılacağını" belirterek, ordunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Kassam Tugayları: Filistinli direniş grupları İsrail'e karşı uzun süreli yıpratma savaşı vermeye hazır

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan görüntülü açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz, son haftalarda siyonistlerin askerlerini esir alma operasyonları düzenlemeye çalıştı ve bazıları neredeyse başarılı olacaktı ancak düşman (İsrail), esir alma girişimine maruz kaldığından şüphelendiği askerlerine yönelik toplu öldürme taktiğini kullandı." dedi.

Son aylarda, yüzlerce İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını, binlercesinin ise psikolojik rahatsızlıklar ve travmalar yaşadığını vurgulayan Sözcü Ebu Ubeyde, korkunç kanlı eylemler yapan ve Filistinli grupların dehşetli direnişiyle karşılaşan İsrail askerlerinden intihar edenlerin sayısının da arttığına işaret etti.

Ebu Ubeyde, Kassam üyelerinin, Filistin halkının tarihindeki en uzun çatışmadan dersler çıkararak yeni ve çeşitli taktik ve yöntemlerle İsrail ordusunu şaşırttığını kaydetti.

Nitelikli operasyonlara devam ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, "operasyonlarda İsrail ordusunun araçlarına roketler ve patlayıcılarla saldırdıklarını, İsrail güçleriyle doğrudan çatışmalara girdiklerini, askerlere keskin nişancı ateşi açtıklarını, bina ve tünel girişlerini havaya uçurduklarını, karmaşık pusular ve baskınlar yaptıklarını" ifade etti.

Ebu Ubeyde, son olarak "Mücahitlerimiz ve direniş gruplarındaki kardeşlerinin, saldırıların biçimi ne olursa olsun işgale (İsrail'e) karşı uzun süreli bir yıpratma mücadelesini sürdürmeye tamamen hazır olduklarını vurguluyoruz." dedi.