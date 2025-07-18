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18 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Belçika mahkemesinden İsrail aleyhinde karar

18 Temmuz 2025, Cuma 12:00
Belçika'da mahkeme, Flaman bölge hükümetinin, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e askeri teçhizat ve askeri amaçla kullanılabilecek malların gönderilmesini engellemesine karar verdi.

Belga haber ajansının haberine göre, mahkeme, Belçika merkezli 4 sivil toplum kuruluşunun (STK) askeri amaçla kullanılabilecek malların İsrail'e gönderilmesinin ulusal silah ticareti yasaları ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada kararını açıkladı.

 

Mahkeme, Flaman bölge hükümetinin, Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Anvers Limanı dahil kontrolündeki bölgelerden İsrail'e askeri teçhizat ve askeri amaçla kullanılabilecek her türlü malın geçişini engellemesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında belgelenmiş uluslararası hukuk ihlallerine atıfta bulunarak, bölge hükümetinin silah ticareti hakkındaki yönetmelikleri düzenli olarak uygulamasını aksi halde her ihlal başına 50 bin avro para cezasına çarptırılacağını belirtti.

Bölge hükümeti karara karşı

Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele, mahkemenin kararının "gerçeklikten uzak göründüğünü" ifade ederek, mahkemenin "yasal olarak izin verilmeyen durumlarda" bölge hükümetinin harekete geçmesini talep ettiğini savundu.

Mahkeme kararının "etkisi ve kapsamını" sorgulayan Diependaele, bölge hükümetinin temyize başvurmaktan başka çaresi olmadığını kaydetti.

Anvers şehrinde incelemeye alınan bir konteynerde Fransa menşeli ve İsrail merkezli savunma şirketi "Ashot Ashkelon Industries"e gönderilecek konik makaralı rulmanların bulunması Belçika merkezli Filistin destekçisi STK'lerin tepkisini çekmişti.

Vredesactie, Intal, 11.11.11 ve Belçika İnsan Hakları Ligi isimli STK'ler, askeri ve sivil kullanımı bulunan bu rulmanların İsrail ordusunun kullanımındaki Merkava tankı ve Namer zırhlı aracı için parça üreten "Ashot Ashkelon Industries" şirketine gönderilmesine karşı dava açmıştı.

Belçika'daki Valonya hükümeti 28 Mayıs 2024'te, STK'lerin tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.

AA

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