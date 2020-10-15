Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri tekrar başladı

Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi. Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu. Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. AA

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