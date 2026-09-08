Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi... İlk turda AK Parti 21, CHP 19 oy aldı

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimlerinin ilk turunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, ikinci tur oylamaya geçildi.

Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimlerinin ilk turunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, ikinci tur oylamaya geçildi. Üsküdar Belediyesi'nde 5 Eylül'de salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor. Toplam 42 meclis üyesinin katıldığı seçimde ilk tur oylamaya yapıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Bir pusulaya nokta konulması, bir diğer pusulada da harf eksikliği bulunması sebebiyle 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimde 2. tur oylamaya geçildi. İstanbul-ANKA

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