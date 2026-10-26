Uluslararası yenidoğan bilgi platformu 'Neopedia' Türkiye’de!

El Bebek Gül Bebek Derneği, yenidoğan sağlığı alanında küresel düzeyde çalışmalar yürüten Global Foundation for the Care of Newborn Infants (GFCNI) tarafından geliştirilen dijital bilgi platformu Neopedia’nın Türkçe olarak Türkiye'deki ailelerin kullanımına sunulmasını sağladı.

Prematüre doğumdan yenidoğan yoğun bakım sürecine, hastane günlerinden taburculuk sonrasına kadar ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu tüm bilimsel ve güvenilir bilgileri bir araya getiren uluslararası dijital platform Neopedia , artık Türkçe içerikleriyle yayında. Türkiye'de prematüre bebekler ve aileleri için uzun yıllardır önemli çalışmalar yürüten El Bebek Gül Bebek Derneği , platformun Türkçe içeriklerinin hazırlanması ve adaptasyonu sürecine verdiği destekle küresel bilgi birikimini Türk ebeveynlerin erişimine açtı.

Yenidoğan yoğun bakımından eve dönüşe kapsamlı rehber

Uluslararası sağlık uzmanları ve ebeveyn kuruluşlarının ortak katkılarıyla geliştirilen Neopedia, prematüre ve yenidoğan bebek ebeveynleri için dijital bir başvuru kılavuzu niteliği taşıyor. Platform; ailelerin en çok zorlandığı ve bilgi kirliliğine maruz kaldığı şu kritik başlıklarda bilimsel temelli ve anlaşılır bilgiler içeriyor:

Erken doğum ve yenidoğan yoğun bakım (YYBÜ) süreçleri,

ve yenidoğan yoğun bakım (YYBÜ) süreçleri, Anne sütü ile beslenme ve emzirme yöntemleri,

ile beslenme ve emzirme yöntemleri, Bebekle bağı güçlendiren kanguru bakımı ,

, Gelişim takibi ve büyüme aşamaları,

ve büyüme aşamaları, Taburculuk sonrası evde bakım ve dikkat edilmesi gerekenler.

Hem tıbbi bilgi hem duygusal destek bir arada

Neopedia, sadece tıbbi ve bilimsel rehberlikle sınırlı kalmıyor. Sürecin ebeveynler üzerindeki psikolojik etkilerini de göz önünde bulunduran platformda, ailelerin duygusal ihtiyaçlarına yönelik özel içerikler yer alıyor. Ayrıca, daha önce benzer süreçleri deneyimlemiş ve bu zorlu yollardan geçmiş diğer ebeveynlerin gerçek hikayeleri , yoğun bakımdaki bebeklerinin yolunu gözleyen ailelere moral ve umut aşılıyor.

"Aileler kendilerini daha güçlü ve bilinçli hissedecek"

İşbirliğine yönelik yapılan açıklamada, El Bebek Gül Bebek Derneği'nin bu destekle ailelerin yalnızca doğru bilgiye ulaşmasını hedeflemediği; aynı zamanda yenidoğan yoğun bakım sürecinde kendilerini daha bilinçli, güçlü ve desteklenmiş hissetmelerini amaçladığı vurgulandı.

Sağlık profesyonellerinin (doktor ve hemşirelerin) verdiği bilgileri destekleyen, prematüre bebeklerin zorlu ama mucizevi bakım yolculuğunda ebeveynlerin her an yanında olan bu küresel ansiklopediye Neopedia.org/tr adresinden erişim sağlanabiliyor.