ŞİİR

Ayrılma iyilikten, Gevher o gevher bize. Ayrılma hak hukuktan, Ne de güzel iyilik. Hoşnutluktur iyilik, Cömertliktir iyilik, Olgunluktur iyilik, Ne de güzel iyilik. Hoş değil bak nekeslik, Hoş değil bak bencillik, Hoş değil bak cimrilik, Ne de güzel iyilik.

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