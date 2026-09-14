AB’den çocuklara sosyal medya sınırı

Avrupa Birliği, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yaş sınırı ve algoritmik kısıtlamalar getiren “AB Çocuk Yasası”nı Perşembe günü açıklayacak. Tasarıda 13 yaş altına tam yasak veya 15 yaş sınırı seçenekleri değerlendirilirken, bildirim ve sonsuz kaydırma gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin de sınırlandırılması öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB), çocukların sosyal medya ve sanal platform kullanımını daha sıkı kurallara bağlamaya hazırlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa Parlamentosu’nda tanıtacağı “AB Çocuk Yasası” ile 27 üye ülkede çocukların sanal platformlara erişimine yönelik yeni düzenlemeler getirilmesi planlanıyor. 13 VEYA 15 YAŞ SINIRI GÜNDEMDE Tasarıda çocukların sanal platformlara erişimi için yaş sınırı getirilmesi öne çıkıyor. Uzmanların önerdiği 13 yaş altına tam yasak ile Fransa’nın talep ettiği 15 yaş sınırı seçeneklerinin değerlendirildiği bildiriliyor. BAĞIMLILIĞI ARTIRAN ÖZELLİKLERE KISITLAMA Düzenlemeyle çocukların ekran başında daha fazla zaman geçirmesine yol açan bildirimler ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerin devre dışı bırakılması öngörülüyor. Platformların, çocuklar için daha güvenli bir tasarım anlayışıyla hareket etmesi zorunlu hale getirilecek. Haber Merkezi

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