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2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yeni Adlî Yıl Başladı

02 Eylül 2026, Çarşamba 01:15

Adlî tatilin tamamlanmasıyla birlikte adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni çalışma dönemi başladı. Yeni adlî yılda, yerel mahkemeler ile Yargıtay’ın gündeminde kamuoyunun yakından takip ettiği kritik davalar ve siyasî süreçlere ilişkin dosyalar yer alacak. 

Yeni dönemde görülmesi planlanan öne çıkan davalar ve duruşma tarihleri şu şekilde: “3 Eylül – Ayhan Bora Kaplan Davası: Suç örgütüne yönelik davanın duruşması görülecek. 16 Eylül – CHP Kurultayı Davası: CHP kurultayında şaibe iddiasıyla açılan ceza davasının altıncı duruşması yapılacak. 16 Ekim – ABB Konser Harcamaları Davası: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarındaki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava görülecek. 2 Aralık – Umut Davası: Gazeteci Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı’nın da aralarında bulunduğu faili meçhul cinayetleri kapsayan dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.” 

Haber Merkezi

Etiketler: adli yıl
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