Batan Geminin Mürettebat Bilgileri Belli Oldu

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazada batan gemide ulaşılamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri belli olurken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazada batan gemide ulaşılamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri belli olurken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Kaza sonrasında, Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kriz masası oluşturuldu. Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetler çerçevesinde, mürettebatın yakınlarına sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek verilmeye başlandı. Ayrıca, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limandan çok sayıda deniz aracı, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere kaza bölgesine sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bazı deniz araçları da ihtiyaç halinde çalışmalara katılmak üzere Marmaraereğlisi Limanı'nda hazır bekletiliyor. Havadan arama çalışmalarına katılan helikopterler de bölgeden görünüyor. MÜRETTEBATIN KİMLİK BİLGİLERİ Kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan ve arama çalışmaları süren 10 kişilik mürettebatın kimlikleri şöyle: "Kaptan Yaşar Kayhan, 1. zabit Rahmi Temel, 3. kaptan Atakan Alagöz, başmakinist Aydın Demirci, 2. makinist Gencer Aydın, yağcı Eyüp Enes Cesur, güverte lostromosu Nidai Duman, usta gemici Nacican Keskin, gemici Onuralp Demir ve aşçı Abdulbaki Mirzaoğlu." MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir." ifadelerine yer verildi. Ankara AA

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