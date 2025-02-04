Birinci etap TOKİ dahi bitmedi

Hatay’ın Samandağ ilçesi de depremde derin yara alan ilçelerden. Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Eryılmaz, depremin ikinci yıldönümü gelirken ilçelerinin en büyük sorununun barınma olduğunu söyledi.

Birinci etap TOKİ’nin dahi hala bitmediğini söyleyen Eryılmaz, “Merkezi hükümet barınma sorununda sınıfta kaldı” dedi. Hatay - Anka *** 319 bin konut vaad edildi, 201 bini teslim edilebildi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında deprem bölgesi ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda bir yıl içerisinde 319 bin konutun inşa edilerek depremzedelere teslim edileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2025 itibarıyla deprem bölgesinde 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yeri teslim edildiğini açıkladı. Haber Merkezi

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