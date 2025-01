Dünya acımızı paylaştı

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında can verenler için ülkelerden taziye mesajları yağdı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin vefat etmesi üzerine ülkeler taziye ve dayanışma mesajları yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında can verenler için taziyelerini iletti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan taziye mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan Pakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Macaristan, İngiltere, Rusya, İtalya, Polonya, İsveç, Ukrayna, İran, Özbekistan, Kosova Belçika, KKTC’den de taziye mesajları geldi. KKTC yangında can verenler için 1 günlük yas ilan etti.

Yangın faciası dünya basınında

Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin haberler dünya basınının gündeminde. İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Kartalkaya yangın faciasını manşetine taşırken, ABD merkezli The New York Times, faciadan kurtulanların anlattığı hikayelere yer verdi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yangın faciasına ilişkin haberinde yangın faciasının sorumluları olduğundan şüphelenilen 9 kişinin gözaltına alınmasını başlığa çekti.

Reuters ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın açıklamalarına yer verdi.

