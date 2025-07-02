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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

STK’lar: Abluka kaldırılsın

02 Temmuz 2025, Çarşamba 22:12
Aralarında Oxfam, Save the Children ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu 171 uluslararası sivil toplum kuruluşu, tüm dünyaya Gazze’deki ablukayı sona erdirme ve insanî yardımların BM koordinasyonunda yapılması çağrısında bulundu.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarından (STK) yapılan ortak açıklamada Gazzelilerin yardım malzemelerine ulaşmaya çalışırken ölme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. İsrail’in insanî yardımları dağıtmaya başlamasıyla 7 Ekim 2023 sonrasının en kanlı günlerinden bazılarının yaşandığı vurgulanan açıklamada, “Son 4 haftadan kısa sürede gıda yardımı dağıtılan noktaya ulaşmaya çalışırken 500’den fazla Filistinli öldürüldü, 4 binden fazlası da yaralandı. İsrail ordusu ve bazı raporlara göre İsrail’in desteğini alan silahlı gruplar, hayatta kalabilmek için her şeyi riske atan sivillere rutin olarak ateş açıyor” ifadeleri yer aldı. 

AA

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