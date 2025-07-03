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3 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

03 Temmuz 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...İradelerini inkâr yolunda kullanarak zulmedenleri de Allah sapıklığa düşürür. Böylece Allah dilediğini yapar.

İbrahim Suresi: 27

HADİS:

Ümmetimde kaderi inkâr eden bazı insanlar çıkacak.

Camiü’s-Sağir, No: 2403

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