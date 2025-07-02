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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İstanbul'daki keneler zararsız "Rhipicephalus" türü

02 Temmuz 2025, Çarşamba 14:55
İstanbul genelinde son dönemde görünürlüğü artan kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent genelinde son dönemde görünürlüğünde artış yaşanan kenelerin türü ve zararlı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda farklı bölgelerden kene örnekleri alınarak laboratuvarda incelendi.

 

İncemeler sonucunda kenelerin zararsız "Rhipicephalus" türü olduğu belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, zoonotik hastalıklarının takibinin 12 ay boyunca titizlikle yapıldığını söyledi.

Bulaşıcı hastalıklar biriminin takip ettiği konulardan birinin keneler olduğunu belirten Doç. Dr. Güner, yaz ayları gelince kene popülasyonunun arttığını, bu nedenle insanların tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da da yaz aylarında kene görülmelerinin arttığını vurgulayarak, insanların tedirginliğini azaltmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile keneler üzerinde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Güner, "Sosyal medyada görünen, basına çıkan İstanbul'daki keneyle ilgili çekincelere istinaden alınan kene örneklerinin Veteriner Enstitümüzde, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle tiplendirmesine baktık. İnceleme sonucunda İstanbul'daki kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olacak kenelerden olmadığını tespit ettik. Kenenin zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu belirledik." diye konuştu.

İstanbul'da kene ısırmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvurular yaşandığını anlatan Doç. Dr. Güner, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2025'te 9 bin 445 vatandaşımız kene ve kene şüphesiyle sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Ama hem haziranda sıcaklıkların artması hem de gündemin biraz daha keneden dolayı yoğunlaşmasından kaynaklı 5 binden fazla başvurumuz oldu. Ancak vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsun. Şu ana kadar İstanbul kaynaklı KKKA olmadı. Kendimizi keneden korumak için bazı önlemler almamız lazım. Kırsal alanlarda, piknik alanlarında veya çayır çimende gezerken pantolonlarımızın paçalarını çorabın içine sokabiliriz. Kenenin tutunacağı bir deri yüzeyi bırakmayarak kendimizi koruyabiliriz. Kene konusunda neler yapılması gerektiğini bilmemiz önemli. Kene ısırması durumunda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kendileri keneyi çıkartmadan sağlık profesyonellerinden yardım almasını istiyoruz."

"İstanbul'da 2025'te 10 hastada KKKA çıktı"

Doç. Dr. Güner, kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan vatandaşlardan alınan numunelerin Ankara'daki referans laboratuvarlara gönderildiğini söyledi.

İstanbul'da KKKA vakalarının enfeksiyon kliniklerinde titizlikle takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2025'te KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden örnekler alındı. Bunlardan 10'unda KKKA çıktı. Bu hastaların 9'u şu anda taburcu edildi, 1'inin tedavisi devam ediyor. Ama bunların hiçbiri İstanbul kaynaklı vakalar değil. Anadolu'nun başka noktalarında kene tutumu olduktan sonra tedavi için İstanbul'a gelen vatandaşlarımız."

AA

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