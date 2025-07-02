"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli şartları kabul etti'

02 Temmuz 2025, Çarşamba 15:56
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

 

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı

    Japonya'da 11 günde 911 deprem oldu

    İran Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

    İngiliz vekil Burgon: İnsanlık gereği Gazze'ye karşı görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor

    'İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli şartları kabul etti'

    İstanbul'daki keneler zararsız "Rhipicephalus" türü

    Uzmanlardan Gemlik'teki depremler hakkında açıklama

    Bursa-Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

    İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 130'a yükseldi

    Trump: Tarife erteleme süresi uzatılmayacak

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı

    Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik: Karşılıklı nota verdiler

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede

    Çirkin provokasyon

    “Terakkî miti”nin felâketi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çirkin provokasyon
    Genel

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Terakkî miti”nin felâketi
    Genel

    Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik: Karşılıklı nota verdiler
    Genel

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede
    Genel

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz
    Genel

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı
    Genel

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında
    Genel

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.