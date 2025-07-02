Bursa-Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.57'de merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi. Bakan Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AA

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