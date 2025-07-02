"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

02 Temmuz 2025, Çarşamba 02:11
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail soykırım savaşının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tarımı ortadan kaldırdığını ve kentin yalnızca yüzde 4,6'lık bir kısmında tarıma elverişli bir toprak bıraktığını duyurdu.

FAO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Genel Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Abdelhakim El-Waer, “Şu anda Gazze’ye tek bir tohum ya da gübre torbası bile ithal edemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Waer, "İnsani yardıma erişim yeniden sağlandığında bu desteği sunmaya hazır olacağız. Ancak bu süreçte, gıda güvenliğini artırmak amacıyla Gazze’deki çiftçileri desteklemenin alternatif yollarını da araştırıyoruz." dedi.

FAO'nun açıklamasında, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze topraklarının yalnızca yüzde 4,6’sının ekilebilir durumda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Ekilebilir arazilerin son derece kısıtlı olması nedeniyle, çiftçiler çadırlar arasında veya hasar görmüş evlerin enkazları arasında geçici alanlarda tarım yapmaya çalışıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze Şeridi’ndeki tarımsal gıda üretiminin içinde bulunduğu çöküş haline dikkat çekilen açıklamada, kısa süre önce Refah ve Han Yunus bölgelerinde 200 çiftçiye destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu destek, mevcut arazilerin etkin kullanımını artırarak en çok ihtiyaç duyulan temel ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.” denildi.

AA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı

    Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik: Karşılıklı nota verdiler

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede

    Çirkin provokasyon

    “Terakkî miti”nin felâketi

    Katar: Ateşkeste ilerleme yok

    Güçlü ekonomi için güçlü aile

    Arınç: Tutuksuz yargılanma esastır

    Emekli maaşı açlık sınırına yükseltilmeli - Türk-İş: Haziranda açlık sınırı 26 bin TL

    'Sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız'

    "Yenidoğan çetesi" davası 29. duruşmayla devam etti

    Elektrikli araç şarj soket sayısı 30 bin 680'e yükseldi

    Belçika aşırı sıcaklar sebebiyle alarma geçti

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Özgürlük, başkalarının kutsalına saldırma hakkını içermez

    Kılıçdaroğlu: “Hakkımı helâl ediyorum”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Terakkî miti”nin felâketi
    Genel

    Gerçekleri yazdı, satışı yasaklandı
    Genel

    Çirkin provokasyon
    Genel

    Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz
    Genel

    Ekosistem ve mülkiyet hakkı tehlikede
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı
    Genel

    Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik: Karşılıklı nota verdiler
    Genel

    'Gazze'nin sadece yüzde 4,6'sında tarıma elverişli toprak kaldı'
    Genel

    İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.