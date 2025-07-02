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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz

02 Temmuz 2025, Çarşamba 01:49
AYNI ANDA BİRÇOK BÖLGEDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARI SEBEBİYLE CİĞERLERİMİZ YANIYOR. YANGINLARIN İHMAL VE TEDBİRSİZLİKTEN Mİ KAYNAKLANDIĞI SORGULANIRKEN SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DE DURULUYOR.

Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlarda 50 binin üzerinde kişi tahliye edildi. İzmir, Bodrum, Manisa ve Hatay'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı." açıklaması yaptı.

3 GÜNDE 263 ORMAN YANGINI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da 3 günde 263 orman yangını çıktığı belirtildi. Açıklamada "Ülkemiz genelinde son 3 günde toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmıştır." denildi. Yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor." açıklamasında bulundu. Bilecik Valisi Sözer de afet yaralarının sarılacağını belirterek "Evi yanan ve AFAD’dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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Müdahaleler yetersiz

Türkiye’nin pek çok farklı noktasında meydana gelen orman yangınları rüzgârın da etkisiyle geniş bölgelere yayılıyor. İzmir, Bodrum, Manisa ve Hatay’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 27 Haziran günü başlayan yangın sonrası yurdun dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. En büyük hasarın oluştuğu İzmir’de önceki gün başlayan yangınlar geçtiğimiz gün de devam etti.

Menderes’te Kuyucak mevkii ile Seferihisar Doğanbey mevkiinde yangınla mücadele gün boyu sürdü. Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Manisa’nın Akhisar ilçesi Doğankaya mevkinde de yangın söndürülmeye çalışıldı. Bu yangınlar devam ederken bir üzücü haber de deprem bölgesinden geldi. Hatay Antakya Üçgedik’te de yangın çıktı. Alevler kısa sürede yerleşim birimine ilerledi. Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz” dedi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan yangında 51 kişinin dumandan etkilendiğini, 100 bina ve 118 bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi.

SABOTAJ MI VAR, MÜDAHALELER Mİ YETERSİZ?

Ormancılık Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Ege ve Akdeniz bölgesinin yangın kuşağında olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Büyük yangınlar Temmuz ayının ortasından itibaren artar. Ancak şimdi Haziran ayında başladı. O kadar hazırlıksız durumdayız ki Haziran’da başlayan yangınlara bile zamanında müdahale edip söndüremiyoruz. ”

Müdahaleler yetersiz

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir’in Seferihisar ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir mahalle tahliye edildi. Doğanbey Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı mahallenin tahliye edilmesine karar verdi. Manisa’nın Kula, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ormancılık Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış yangınla mücadelede devletin bütçesini kıstığını hatırlatarak, “2018’den sonra orman yangınlarına ayrılan, yangınla mücadele bütçesi azaltıldı. Bu ne demek; Daha az işçi, taşeron işçi çalıştırma, yani çoğunlukla eğitimli işçi değil ve daha az araç gereç ve daha az makinelerin alınması demek. Yani Türkiye’de yangınların artmasının asıl sebebi bu” dedi.

Yaralılar tedavi ediliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor.” açıklamasında bulundu. 

50 bin kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı’ açıklaması yaptı.

3 günde 263 orman yangını 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son 3 günde toplam 263 orman yangını çıktığını, bu yangınların 259’unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığını, devam eden 4 orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Acım çok büyük

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar gören bir çiftçi, yaşadığı kaybı anlattı. Çiftçi Mustafa Bulut, “8 ila 10 dönüm buğdayım, sulama motorlarım, borularım yandı. Üstüne bir de traktör kazasında kardeşim hayatını kaybetti. Çok acı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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