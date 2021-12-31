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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

İttifakta genişleme sinyali

31 Aralık 2021, Cuma
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın görüşmesinden, “Millet İttifakı’nda genişleme” sinyali çıktı.

Ortak ses vermeliyiz

 

AKP tabanında “Millet İttifakı gelirse 28 Şubat süreci yaşanır” endişesi olduğunu değerlendiren iki lider, “DP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin katılımıyla genişleyecek Millet İttifakı, milliyetçi-muhafazakâr taban için önemli bir adres haline gelebilir” yorumunda bulundu. Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı’nın genişleyebileceği” mesajını vermiş, “Genel başkanlarla konuşuyoruz. Müthiş bir anlaşma var” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi

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