‘Türkiye Tek Yürek’ yardım gecesinde MB’nin yaptığı 30 milyar liralık bağışa tepkiler sürüyor.

ABD Merkez Bankası FED’de çalışan ilk Türk ekonomist olan Prof. Dr. Selva Demiralp, bağış konusunda, “Merkez Bankası bağış yapamaz.” Prof. Dr. Demiralp, Merkez Bankası’nın bağış yapamayacağını ise, “Merkez Bankası şu şekilde bağış yapabilir: Eğer siz banka çalışanlarından, yönetim kurulundan gönüllü bağışlar toplarsanız. Onu sisteme verirseniz, bunun adı gerçekten bağış olur.” dedi.

Bağışın ne anlama geldiğini anlatan MB eski başekonomisti Hakan Kara ise, ‘’TCMB kamuya bağış yaptığında gider yazar, kârı azalır, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktarır. Yani işlevsel anlamda bu bir hibeden çok TCMB’nin gelecekte Hazine’ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir’’ ifadesini kullandı.

Ekonomist Uğur Gürses de, “Merkez Bankası yetkilisi 30 milyar TL’lik bağışın, bankanın 2022 bilançosu kârından karşılanacağını söylerken, “Bankanın kârı zaten Nisan’da Hazine’ye aktarılıyor. Olmadı olağanüstü genel kurul yapıp hemen aktarma imkanı da var. Bu bağış şovuna neden giriştiniz? Başkan Kavcıoğlu Hande Fırat’a “Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik” diye açıklamış” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi