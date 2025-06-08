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9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Milli Takım, ABD'yi 2-1 mağlup etti

08 Haziran 2025, Pazar 21:30
Pratt & Whitney Stadı'ndaki maçın 1. dakikasında yediği golle geriye düşen ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Milli takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile "deplasmanda" oynadığı 3. maçta ilk kez kazandı.

ABD ile oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, daha önce ABD'deki 2 karşılaşmayı da kaybetmişti.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacak.

İlk yarı

ABD, 1. dakikada öne geçti. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

25. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. ABD takımı savunmadan çıkarken Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1.

27. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarı

52. dakikadaki ABD atağında De La Torre'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Arfsten'in topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Adams'ın ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne ortasında Tillman'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda top, kaleci Berke Özer'de kaldı.

82. dakikada A Milli Takım'ın kontratağında Arda Güler'in pasında topla buluşan ve ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 2-1 kazandı.

Berke Özer ilk kez A Milli Takımın kalesine geçti

ABD karşılaşmasına ilk 11'de başlayan kaleci Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahada ilk kez görev yaptı.

Mücadelenin 1. dakikasında gelen şutta gole engel olamayan Berke, kalan dakikalarda kalesini gole kapattı.

Arda ve Kenan 20. maçlarına çıktı

Ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız, A Milli Takımda 20. maçlarına ABD karşısında çıktı.

Vincenzo Montella, Real Madrid ve Juventus forması giyen iki yıldız isme ilk 11'de şans verdi.

Arda Güler 5. golünü attı

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 5. kez fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 25. dakikasında ABD savunmasına baskı yapan Arda, kendisine çarpan topun ağlara gitmesiyle skoru 1-1'e getiren golü atı.

Kerem'den 12. milli gol

Milli takımın hücumdaki önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı formayla 43. maçında 12. gol sevincini ABD karşısında yaşadı.

Türkiye'nin aday kadrosundaki en golcü oyuncusu Kerem, karşılaşmanın 27. dakikasında attığı golle ay-yıldızlı ekibi, 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mustafa Eskihellaç ilk milli maçını oynadı

Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Takım formasını ABD karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Mustafa, mücadelenin 76. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna girdi.

Kaan Ayhan 70. maçına çıktı

A Milli Takımın deneyimli oyuncusu Kaan Ayhan, 70. maçına ABD karşısında çıktı.

Yedekler arasında yer alan Kaan, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum, dini bayramımız var biliyorsunuz, bu galibiyet onlara hediye olsun. İlk 10 dakikası farklı geçti çünkü çalıştığımızın dışında başladılar orada bir gol buldular, 10. dakikadan sonra kendi baskı mesafelerimizi yeniden bulduk. İki golü de baskılar sonucunda bulabildik. Oyunu fazlasıyla beğendim, maçın geri kalanında istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansından memnun olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu kamp boyunca önemli eksiklerimiz var yeni katılan futbolcularımızı değerlendirme fırsatımız oldu, onları yakından görmek bize mutluk veriyor bu maçın önemi aslında tabii bir galibiyet ama önemi şu, Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım, hocalarını yıllardır tanıyorum, Tottenham döneminden bu yana. İyi oynayan bir takım, burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici. Hedefimiz atmosfere alışabilmekti. Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek bize mutluluk veriyor ve güç katıyor. Berke ve Mustafa Eskihellaç’ın performanslarından memnun kaldık, ilk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi."

Montella, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını belirterek, "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026'da burada tekrar görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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