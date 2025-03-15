Siber Güvenlik Kanunu AYM yolunda

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Mecliste kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu ile ifade özgürlüğü ve haber alma hakkının sınırlandığını belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini ifade etti.

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