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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Türkkan'a karşı 17-25 Aralık kartı

14 Kasım 2021, Pazar
İYİ Partili Türkkan hakkında dokunulmazlığın düşürülmesi isteğiyle hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi. AKP, mecliste Türkkan baskısını arttırırken muhalefetin de 17-25 Aralık ile misillemede bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Muhalefet ise bir yandan fezlekeye "hayır" oyu vermeyi, bir yandan da AKP'yi Türkiye'yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu üzerinden eleştirmeyi planlıyor. İsmini vermeyen üst düzey bir İYİ Partili, AKP'nin bu fezlekeyle İYİ Parti'yi parçalayacaklarını düşündüğünü, ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Aynı partili, "Bu ülke, koluna (Reza) Zarrab'tan 463 bin euroluk saat takan AKP'li eski Bakan Zafer Çağlayan'ı unutmadı. Türkkan meselesinden AKP'ye ekmek çıkmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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