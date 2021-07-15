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15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Üstadın mesajları bizi vartalardan korudu

15 Temmuz 2021, Perşembe 00:01
Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yeni Asya’dan başka kimsenin 15 Temmuz ile ilgili gerçek yayın yapmadığını belirterek, Üstad Bediüzzaman’ın mesajlarının Yeni Asya’yı bu vartalardan koruduğunu ifade etti.

Nurseza Parlakoğlu - ANKARA
nursezaokur3@gmail.com

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini ve Yeni Asya’nın bu meseleyi nasıl değerlendirdiğini konuştuk. 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden 5 sene geçti. Bu darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

* 15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türkiye’nin son yıllarında gündemine oturan bir mevzu. Maalesef günümüzde hâlâ 15 Temmuz ile ilgili bilinmeyenler kafaları kurcalamaya devam ediyor. 15 Temmuz tahlile muhtaç bir mesele. Üstadımızın yüz sene önce söylediği bir hakikat var; devlet din adına, milliyet adına veya farklı mantıklar adına idare edilmez, devlet teknik bir meseledir. İyi işlemesi de herkes için demokrasi ve adalet anlayışıyla mümkündür.

O rapor açıklansın

* Bir zamanlar devleti idare noktasında beraber hareket edenlerin artık beraber olamayışlarını ilân ettikleri bir gün 15 Temmuz. Bu olayın arka planını aydınlatmak iddiasıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun klâsörlerle yazdığı rapor yayınlanmadı. Kamuoyu ısrarla ve merakla bekliyor. Şu anda devleti idare edenlerin sırtında bir vebal bu. Bir an önce kamuoyuna bu raporu vatandaşın anlayacağı tarzda açıklamaları gerekiyor.

Bu noktada, bunca iddia ve suçlamaların muhatabı olan Fethullah Gülen’in de gelip burada adalet önünde iddiaları cevaplaması lâzım. Rahmetli Mehmet Kutlular Ağabey haksız bir şekilde ceza almasına rağmen geldi hapis yattı. Sonradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) beraatini sonuçlandırdı. 

Türkiye 15 Temmuz’un ciddî manada aydınlatılmasını bekliyor. Yoksa birilerinin birilerini deşifre ettiği, fişlediği, gidip şikâyet ettiği farklı mülâhazalarla birbirine zarar verdiği bir durumdan öteye gitmiyor. 15 Temmuz aydınlatılmadığı için bu memleket kan kaybediyor. 

15 Temmuz meselesinin aydınlatılmasında medyanın nasıl bir görevi bulunuyor?

* Burada en çok görev medyaya düşüyor. Maalesef medya da bu noktada sınıfta kaldı. Üstadımızdan aldığımız mesajlarla yaptığımız yayınlar ortada. Yeni Asya’dan başka 15 Temmuz ile ilgili gerçek ifadeleri kullanan kimse yok şu an. Üstadımız toplumun nasıl olması, insanların devletin içinde nasıl durmaları, devletle nasıl bir münasebette olması gerektiğini bizlere gerek Hutbe-i Şamiye’de, gerek Münâzarât’ta anlatmış. Bunları bilen bizler elhamdülillah bu tip vartalara düşmedik. Bu sistem içerisinde sıkıntıya giren birçok kişinin de kurtulmalarını ümit ediyoruz. Birçok kişi de bu meselede manipüle edildi. Yeni Asya olarak bizim hedefimiz toplum mutlu olmalı, birbiri ile düşman olmamalı. Olmaması için de şeffaf, açık, topluma hesap verebilir demokratik bir hukuk devleti istiyoruz. 

Yeni Asya camiası, iktidara gelmek uğruna dini siyasete alet edenlerle de, hedefine varmak için siyasetçilerle işbirliğine tutuşanlarla da hiçbir zaman bir ve beraber  olmamış ve olmayacaktır.

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