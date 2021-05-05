Yazar Emine Işınsu Öksüz vefat etti

Türkiye’de edebiyatın önemli kalemlerinden roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, 83 yaşında vefat etti.
Öksüz’ün cenazesi yarın Hacı Bayram Veli Camii’nden kaldırılacak. Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83 yaşındaki usta kalemin vefatına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce eşim Emine Işınsu’yu kaybettim” ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan paylaşılan mesajda “Edebiyatımızın değerli kalemlerinden Emine Işınsu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.