Kastamonu Kitap Fuarı bugün açıldı. Kastamonu Kitap Fuarı, 21-28 Kasım tarihleri arasında Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri’nde hizmet verecek. Yeni Asya Neşriyat da fuardaki yerini alarak standında okuyucularını ve kitapseverleri ağırlıyor.

Yeni kitap fuarlarında buluşalım

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

YeniAsyaKitap Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve birçok seçkin eseri okurlarına sunuyor. Yeni Asya Neşriyat da fuardaki yerini aldı Fuarda 22 Kasım’da Araştırmacı yazar ve İlahiyatçı Abdurrahman Aydın, 25 Kasım’da Araştırmacı yazar Sami Cebeci, 27 ve 28 Kasım’da ise Araştırmacı yazar İslam Yaşar imza programına katılacak. Fuar, her gün 10.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuara girişler ücretsizdir. İbrahim Vapur - Kastamonu

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