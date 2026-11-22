9. Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda yerini alan Yeni Asya Neşriyat, standında okuyucularını ağırlıyor.
Yeni kitap fuarlarında buluşalım
Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları
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20-29 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde düzenlenen 9. Şanlıurfa Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. Kitap çeşitliliği ve güvenilir kaynak arayanlar için aranan stand olan Yeni Asya Neşriyat; Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân mealleri, Peygamber Efendimizin (asm) hayatı, aile, gençlik, çocuk kitapları ve içtimaî konularda birçok eserle kitapseverlerin ilgisini çekiyor.
Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak
Sebahattin Yaşar, 21-24 Kasım ile 29 Kasım’da saat 13.00-16.00 arasında okuyucularıyla bir araya geliyor. 28 Kasım’da ise Yasemin Güleçyüz, Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar’ın katılımıyla aynı saatlerde imza programı yapılacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor.
Sedat Serdar-Yeni Asya