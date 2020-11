Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur

ŞARK’TA RİSALE-İ NUR İLİMLERİYLE MEDRESE İLİMLERİNİ MEZC EDEN ETA BEYAZ HOCA EFENDİ BEDİÜZZAMAN’I ANLATIYOR (2)

Bediüzzaman Hazretleri’nin şahsiyet-i maneviyesi hakkında nasıl bir değerlendirme içinde bulunursunuz?

Peygamberimiz (asm) “Ben Hz. İbrahim’in duâsıyım, Hz. İsa’nın müjdesiyim ve annemin de rüyasıyım” buyurduğu gibi, Bediüzzaman Hazretleri müceddit olmak hasebiyle Hz. Peygamberin (asm) müjdesidir ve bütün evliya ve asfiyanın teyididir. Hz. Peygamber’in (asm) müjdesi şu hadisle sabittir: “Muhakkak her yüz senede dini tecdit edecek bir müceddit gelecek.” Bu mücedditlerin şartları ve sıfatları vardır. Şartları ise derin bir ilimle şöhret bulacak ve bütün fenlerde cami’ olacak ve ilmi bütün zaman ve zemine yayılacak asrının ulemasının arasında şöhret şiar-ı âlem o olacak ve Al-i Beytten olacak.

Sıfatlarına gelince Hz. Peygamber (asm) buyuruyor ki; “O ulema enbiyanın varisleridir.” Enbiya ise dünyalık hiçbir şeyi miras bırakmazlar, lâkin ilmi miras bırakırlar. Birinci derecede varisler mücedditlerdir. Ve bu mücedditler Allah’ın kitabındaki muradını herkesten daha iyi idrak eden ve iyi bilen kişidir. Sünnet-i Seniyye’ye de azamî derecede riayet edenlerdir. Öyle ise ümmetin hakkıdır ki böyle bir müceddidin etrafında pervaz edip onlara hakkıyla ittiba etsin. Bunlar ümmetin gözüdür, yani dost ve düşmanı gözetir, ümmeti haberdar eder. Ümmetin kalbidir. Ümmetin hayatının nabzı bununla atar ve ümmetin lisanıdır. Doğru bilgileri aktarır. Ümmetin hüşyar olan aklıdır. Ümmete Kur’ânî ve şer-i fikri verir. Ümmetin bekçisidir, insanlar gaflet uykusundayken nöbet tutar, dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eder.

Bediüzzaman Hazretleri gibi umumî bir müceddit hakkında ise bütün zikredilenlere lâyık ve elyaktır. Bununla beraber vazife itibariyle yapılan değerlendirmelerin cüz’î kısmı âlimlerin diliyle birkaç örnek vermek yerinde olur.

Mehmet Kırkıncı: O zat sahilsiz bir denizdir.

Sadrettin Yüksel: O zat büyük bir okyanustur.

Abdulaziz Çaviş: O zat Fatin-ül Asrdır.

Lübnanlı Fethi Yeken: O zat daiyet-ül İslâm-ül Kebirdir, o mücedditlerin son halkasıdır.

Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle de son bulmuştur. Her bir müceddidin zamanında farklı tahribatlar olmuştur. Bir kısmı bazı zafiyetlere binaen şeriatta tecdit yapmış, kimisi hilâfette kimisi ise tarikatta, kimisi de iman da tecdit yapmıştır. Yani sadece bir alanda tecdit yapmışlardır.

Bediüzzaman Hazretleri de hatem-ül müceddit olarak umum insanlara ve küllî bir şekilde tezahür etmiştir. Çünkü onun tecdidi hem imanda, hem diyanette, hem saltanatta, hem de hilâfette olmuştur. Bu vesileyle son silâh ve son müceddit olarak karşımıza çıkmaktadır. Merhum Hasan Feyzi Ağabey, kendi şiirinde bu mevzuyu şu güzel ve veciz şiiriyle beyan etmiştir:

Valla ezelden bunu ben eyledim ezber,

Risale-in Nurdur vallahi o son müceddid-i ekber.

Ve onun mücedditliğinin dönemi İslâm adına taş üstüne taşın kalmadığı bir dönemdir. İmanın kış fırtınası yaşadığı ve dehşetli rahnelere maruz kalınan bir zamanda geldiğinin ifadesidir. Kendisi de bu ifadeyi şöyle açıklar: “Ben acele ettim, kışta geldim, sizler ise Cennet-asa bir baharda geleceksiniz. Şimdiki ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır.”

Ve böyle bir asırda tecdide başladı. İman, hayat ve şeriat vazifelerini omzuna alıp hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de cihad etmeye başladı. Ve ömrünün sonuna kadar bu cihad-ı manevide sadâkatle ve sebatkârane devam etti.

Dağları, ovaları, mağaraları, sahraları ve hatta şimendifer ve kayık gibi taşıtları birer medrese yaparak tedrisata başladı. Kendi hayat safhasını da üç kısma ayırarak vasıflandırdı. Eski Said döneminde eserleriyle şeriatı tecdit etti. Yeni Said döneminde ise Risale-i Nur eserleriyle imanı tecdit etti. Üçüncü Said döneminde ise hilâfeti ve siyaseti tecdit etti. Bu meyanda akaidde, şeriatta, fıkıhta, sünnette, tefsirde, siyerde ve ahlâkta küllî bir tecdit yaptı. Risale-i Nur Külliyatı suretinde ulemalara ve âleme ibraz etti ve muvaffak oldu Elhamdulillah. Resul-i Ekrem’in (asm) siretinden varisi olan Bediüzzaman Hazretleri’ne ak eden hallerden bir kaçına değinelim:

Dünya menfaatlerine tenezzül etmemesi, “beni dünyaya çağırma ona geldim fena gördüm,” hakikatinin ikisinde de tecelli etmesi,

Eziyetlere karşı sabır ve tahammülü ve affı, halim ve selimliği, irşattaki iknalığı, hizmetteki kararlığı ve kahramanlığı, her halükârda ümitli ve tesellibahş olması, müjdeleyici olması.

Akla ve kalbe hitap etmesi, bütün problemleri ve müşkülatları hall ve keşfetmesi, hastalıkları teşhis ve tedavi ve gaye-i hayal sahibi olması, ilm-i ledünni ve Vehbi ilmine sahip olması, ekser vakitlerini zikir, fikir, şükür ve ibadet çerçevesinde geçirmesi gibi mezayay-ı aliyeye sahip olmasıdır.

Bediüzzaman hazretleri’nin kendisinden önceki iki mücedditle olan benzerlikleri

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretleri’yle olan benzerlikleri:

1) Hazret-i Mevlânâ 1193’te dünyaya gelmiş. Üstadımız ise 1293’te. Tam Mevlânâ Hâlid’in yüz senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş.

2) Hazret-i Mevlânâ’nın tecdid-i din mücahedesine başlangıcı ve mukaddemesi, Hindistan’ın payitahtına 1224’te girmiş. Üstadımız ise aynen yüz sene sonra, 1324’te Osmanlı Saltanatının payitahtına girmiş, mücahede-i maneviyesine başlamış.

3) Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlânâ’nın fevkalâde şöhretinden tevehhüm ederek diyar-ı Şam’a nakl-i mekân ettirilmesi, 1238’te vaki’ olmuştur. Üstadımız ise aynen yüz sene sonra 1338’de Ankara’ya gidip, onlarla uyuşamayıp; onları reddederek tekrar Van’a gidip, bir dağda inziva ederken 1338 senesini müteakib, Şeyh Said hâdisesinin vukuu münasebetiyle ehl-i siyasetin vehmine dokunmuş. Üstadımızdan korkarak Burdur ve Isparta Vilayetleri’nde dokuz sene ikamet ettirilmiş.

4) Hazret-i Mevlânâ Hâlid, yaşı yirmiye baliğ olmadan evvel allâme-i zaman hükmünde, fuhûl-ü ulemanın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstadımız ise, tarihçe-i hayatını görenlere ve bilenlere malûmdur ki; on dört yaşında icazet alıp â’lem-i ulema-i zamanla muarazaya girişmiş, on dört yaşında iken, icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Hem Hazret-i Mevlânâ Hâlid neslen Osmanlı olduğu ve Sünnet-i Seniyyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi, Üstadımız da Kur’ân-ı Hakîm’e hizmet noktasında, meşreben Hazret-i Osman-ı Zinnureyn’in arkasından gidip, Hazret-i Mevlânâ gibi, Risale-i Nur eczalarıyla -bütün kuvvetiyle- Sünnet-i Seniyyenin ihyasına çalıştı.

İmam-ı Rabbani’yle olan benzerlikleri:

1) İmam-ı Rabbani’nin şeyhi Muhammed-ül Baki, rüyasında Peygamberimiz’i (asm) minber üstünde görüp İmam-ı Rabbani’yi övdüğünü ve “ümmetimden böyle birinin müceddit olduğu için iftihar ediyorum” sözlerine bizatihi şahitlik eder. Bunun gibi Osman Nuri Ağabeyin rüyasında Risale-i Nur müellifinin içeriye girip Peygamberimiz’in (asm) oturduğu yerden doğrulup Üstadımıza şefkatkârane iltifat etmesidir.

2) Şeyh Muhammed Baki “Hindistan’da bir Zat çıkacak, kendi asrının imamı olacak. Bütün ehlullah onun gelmesini bekliyor” demesiyle İmam-ı Rabbani’nin gelmesini müjdelemektedir. Aynen bunun gibi Denizli’de Hacı Hasan FEYZİ “Bugün Kürdistan’da büyük bir evliya dünyaya geldi” deyip müjdelemesi. Ve bunun gibi birçok ehl-î velayet sahibi kişilerin Üstadımızın geldiğini müjdelemesi bu meselemize şahid-i sadıktır.

3) Şeyh Abdulahed, şeyh Abdulkadir Geylani’den tevarüs ile bir cübbe alarak “sahibi gelinceye kadar bu cübbeyi muhafaza et” ona verdikten sonra o da torunlarına emanet ederek nihayet İmam-ı Rabbani tezahür edince bir vakıada deniliyor ki “sahibi geldi götür, ona ver”. Aynen bunun gibi Mevlânâ Halid Hazretleri’nden de Bediüzzaman’a cübbe gelmiş –torunlar yoluyla- ve Üstadımıza miras bırakılmıştır.

4) Üstad Hazretleri İmam-ı Rabbani gibi gıybet ve ayıpları taharri etmek halinden uzak durarak meclisinde kimseye gıybet ettirmiyor ve hastalıklarında halini soruyor, merak ediyor.

5) Cenab-ı Hakk’ın Rab isminin tecelliyatına İmam-ı Ali’nin vasıtasıyla ve dersiyle ulaştığını İmam-ı Rabbani Hazretleri ifade ediyor. Üstad Hazretleri de dersini İmam-ı Ali’den hususî ve manevî âlemde ders almıştır.

6) İmam-ı Rabbani’yi Ekber Şah hapse attı. Üç sene hapiste kaldı. Her Cuma günü Cumaya gitmesine izin verilmemesine rağmen Cuma cemaatinde millet onu camide görüyorlardı, lâkin kimse onun nasıl gittiğini görmüyordu. Manen camide hazır ve nazır bulunuyordu. Aynı hal ve durum Bediüzzaman Hazretleri’nde de görülmüştür. Eskişehir Hapishanesi’nde Ak Camiye Cuma günü Cumaya gitmesine izin verilmediği halde manen camide olduklarını millet görüyordu. Bunun da o zaman şahitleri savcı ve hapishane müdürüdür.

7) İmam-ı Rabbani hapiste iken talebelerini mektuplarla irşat ettiği gibi Bediüzzaman Hazretleri de ekser Risaleleri ve mektupları hapiste yazmasıyla talebelerini ve ehl-i imanı irşat etmesi meşhut ve vakidir.

Bunlar gibi daha çok benzerlikler var. Cenab-ı Hak bu zatları tabiri caizse süslendirmiş, güzelleştirmiş ve cazip bir hal vermiş ki ümmet de bu zatları imam eylesin ve onlardan istifade ve istifaze etsin ve imanlarını muhafazaya çalışsınlar. Bundan mahrum olmasınlar.

Hülâsa: Zındıka komitesi, ister âlim kıyafetiyle olsun, ister olmasın bu selef-i salihin hakkında dil uzatmaları ve haklarında iftira ve hakaretler etmeleri Avrupa’nın zındıkları, Asya’nın münafıkları ve dahilde olan akrabalarıyla kurdukları, sinsi, dessas ve gizli bir projenin eseridir. Ama ümitvar olalım, onlar güneşi üflemekle söndürmek isterler, lâkin daha çok parlamasına sebep olurlar. Bu Nurlar her daim parlayacak ve ehl-i imanı nurlandıracak ve ehl-i küfür ve dalâleti de nar olup yakacak. Bu RİSALE-İ NURLAR dostlar için bir envar-ı müşrikâne (parlayan bir nur) ve düşmanlar için de bir niran-ı muhrikanedir.

Cenab-ı Hak bizlerin ve insanların kalplerini, akıllarını bu yeni tecdide musahhar eylesin. Bizleri bu hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de muvaffak eylesin.

Amin amin elfu elfu amin inşallah.

Çok teşekkür ederiz, verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değerlendirmeler için.

Estağfurullah asıl ben çok teşekkür ederim, Üstadımız ve şaheserleriyle alâkalı bu fırsatları verdiğiniz için.