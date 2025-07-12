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Uygur Bölgesi değil, Doğu Türkistan

12 Temmuz 2025, Cumartesi 22:34
Amsterdam Belediye Meclisi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi için “Doğu Türkistan” kullanımını destekleyecek.

Hollanda’da Amsterdam Belediye Meclisi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi için “Doğu Türkistan” adının kullanılmasını destekleme kararı aldı.

Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Belediye Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu tarafından sunulan “Zulmü gören, Doğu Türkistan’ı tanır” başlıklı teklifi görüştü. Belediye Meclisinde yapılan oylamada teklif, 13’e karşı 26 “evet” oyuyla kabul edildi. Böylece Amsterdam Belediyesi, Çin’in “Sincan Uygur Özerk Bölgesi” için “Doğu Türkistan” adının kullanılmasını destekledi.

“Amsterdam zulme uğrayan halkın yanında durdu”

Teklifi sunan DENK Partisi Belediye Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, “Amsterdam, bugün sadece bir isim tercih etmedi, zulme uğrayan bir halkın yanında olduğunu ilan etti. Uygurların tarihini, kültürünü ve kimliğini tanıdı. Bu karar, insan hakları, özgürlük ve kültürel kimlik mücadelesi veren herkes için bir umut ışığıdır.” dedi. Koyuncu, “Amsterdam Belediye Meclisi, aldığı bu kararla vicdanın sesi oldu.” ifadelerini kullandı.

Belediye kararının temelini oluşturan Koyuncu’nun teklifinin gerekçesinde, bölgenin Uygurlar tarafından kendi tarihlerini, kültürlerini ve kimliklerini yansıtan “Doğu Türkistan” adıyla anılmasını tercih ettiği belirtilirken, “Dünyadaki Uygurlar ‘Doğu Türkistan’ adını kullanmayı tercih etmektedir, çünkü Çin’in kullandığı ‘Sincan’ (Yeni Toprak) terimi, kimliklerini inkar eden sömürgeci bir tanımlama olarak algılanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

AA

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