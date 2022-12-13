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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

II. Gençlik Şûrâsı ve gençlerimiz

Nejat EREN
13 Aralık 2022, Salı
Yeni Asya meslek ve meşrebine bağlı üniversitede okuyan ve mezun olan genç kardeşlerimizle II.GENÇLİK ŞURASINI bu sene Antalya’mızda icra etmek nasip oldu.

Geçen yıl İzmit Başiskele’de yapılan I. Gençlik Şuramızdan sonra ikincisini Antalya’mızın ev sahipliğinde yapmak nasip oldu. Katılan kardeşlerimiz, genç, dinamik ve donanımlıydılar. Şura, UMEK, Risale i Nur Enstitüsü ve YUHİB heyet ve komisyonlarının katkılarıyla düzenlendi.

Bütün bu gayretler, geçmişi de geleceği de aynı istikamette çizgiyi devam ettirmek için. Üstadımızın sağlığında başlayan Risale-i Nur’ların saadet kuşağı ve yolculuğu; genciyle ihtiyacıyla çalışanıyla emeklisi ile yurtiçi ve yurtdışında aralıksız devam ediyor.

Üstad, toplumun her kademesine önem verdiği gibi özellikle, genç üniversitelilere önem vermiştir. Yanına gelen gençlere de dâimâ Nur derslerini okumalarını, zamanın tehlikelerinden sakınmalarını, İslâm ahlakına uygun yaşamak, namaz kılmanın önemini ihtar etmiş, bu ilgi ve alâkadan binlerce genç intibâha gelmiştir.

II. GENÇLİK ŞURASI SORUMLU EĞİTİMCİLERİ VE KONU BAŞLIKLARI

Prof. Dr. İlyas Üzüm: “Dijital Çağda Risale-i Nur ile Tahkiki İman Eğitimi ve Şahs-ı Maneviye Mensubiyet”

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: “Gençliğin geleceği, geleceğin gençliği için eğitimin önemi”

Kazım Güleçyüz: “Gençlik ve Neşriyat”

Erhan Akkaya: Genç Yorum Dergisi faaliyetleri, Neşriyat Araştırma Birimi, Yeni Asya English ekibi, Foto Yorum grubu faaliyetleri.

Muhammet Örtlek: “Kuşaklar, Türkiye’de Gençlik ve Z Kuşağı”

Sorumlu eğitimcilerin sunumları, onar dakikaydı. Sorumluluğun büyük kısmını gençlerimize verdik. Divanı kendileri teşekkül ettirip oturumu müzakereleri büyük bir olgunlukla yerine getirdiler. 

Müzakerelerin ana konu başlıkları: *Dijital yayıncılık. *Sosyal Faaliyetler. *Yurt dışı hizmetlerimiz.

Ülkenin farklı bölge ve üniversitelerinden gelen kırka yakın kardeşlerimiz sabahtan, geç saatlere bu ana ve ara başlıkları, detaylarıyla, çok olgun bir müzakereyle tamamlamadılar. Bütün bunların not ve kayıtlarıyla hayata geçirilmesinde irade ortaya koydular. Ciddi bir yıl yol haritasını tespit ettiler.

Referansları: Kur’an-ı Kerim, sünneti seniye ve Risale-i Nur hakiyatlarıydı. Bütün bu çalışmalardan zihin ve hafızalarında kalıp canlanan maddeleriyse:

Gençlerimiz: aldatıcı, cazibeli, günah, heves, hücumlara karşılar. Büyük dairenin câzibesinden uzak, küçük dairedeki hizmetlere odaklılar. Mâlâyani, âfâkî işlerden, tarafgirlikten uzak, zulümlere karşılar.

İslâmi terbiyeli, gençlik nimetinin kıymetinde, iffetli, namuslu, itaatli gençler olarak ebedî bir gençlik kazanmanın sevdasındalar. Risale-i Nurlarla tanışmanın, muhatap olmanın değerinin idrakindeler.

Saygı, sevgi, doğruluk, medeni cesaret, nezaket, aktif, yapıcı ve iyimserler. Şahsi manevî, ilim, çevreyle irtibat, iletişimi devamlı canlı tutuyorlar. Gayr-ı meşru keyif ve lezzetlerden uzaklar. ömür sermayesinin azlığı; lüzumlu işler çokluğunun farkındalar. Okumanın önemi, demokrasi, hürriyet, insan hakları konularında alt yapıları sağlam.

Bütün faaliyet ve çalışmalarında meşveret ve şuraya olan bağlılık ve itimatları gözlemleniyor. Hizmetlerinin devamlı ve istikametli olması dilek ve temennilerimizle.

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