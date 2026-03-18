"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Seyda’nın vatanında Ramazanı yaşamak - 3

Nejat EREN
18 Mart 2026, Çarşamba
Kar engeline rağmen, Cuma namazını Bediüzzaman’ın kaldığı tarihî Nurşin Camiinde kalabalık bir cemaatle kıldık.

Camide cemaatin çoğunluğunun mukabele okumaya katılması dikkatimizi çekti. Van’daki Ramazan ruhu, doğudaki; Müslüman ve “ümmet” olma şuurunun izleri!  

Program boyunca, başta Yeni Asya Van temsilcisi Ahmet Yaprak olmak üzere, Yeni Asya sevdalısı, Haliller, Fuatlar, İsmailler, Mustafalar, Alperler, Resuller, Yusuflar ve isimlerini sayamadığımız bay bayan Nur hadimleri. Van’da Bediüzzaman ve Risale-i Nur davasının gayretli takipçilerini canı gönülden tebrik ediyoruz.   

2022 yılında temelini atıp, üç yıl önce de Van Bediüzzaman mevlidi münasebetiyle cemaat olarak  coşkuyla, panel ve dualarla açılışını  yaptığımız Yeni Asya Bediüzzaman Külliyesi manevî bir merkez olarak çok yönlü hizmetine devam ediyor.  

Dışardan ve çevreden gelen herkese gönüller ve kapılar açık! Farklı, yaş, meslek, ve gruptan insanlar buradaki ma-nevî faaliyetlere katılıyor ve haz alıyorlar. Hergün hanımlar mukabele okuyor, Risale-i Nur dersleri yapıyorlar. İftarlar veriliyor. Teravihler cemaatle kılınıyor.  

Van Bediüzzman Külliyesinde, bir hafta boyunca, sakin, mutlu, planlı, Kur’ân, cevşen, Hizbü-l Kur’ân ve müzakereli dersler okuduk. Aşklı, şevkli katılım vardı. Tatmin ediciydi. Tefekkür, kalp ve ruh lezzeti vardı. 

Program boyunca, hanelerini terk edip bir an bile bizleri yalnız bırakmayan bizimle beraber olan, özellikle Ahmet Yaprak ve Halil Öngel ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca, özel iş, görev, ailevî mazeretlerinde dolayı her akşam iftar ve teravihlerde bizlere sıcak ve samimî halleriyle yabancılık, yalnızlık çektirmeyen diğer can dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Doğunun o sıcak  ve kalbî ruhunu birlikte yaşadık. Allah hepsinden razı olsun.  

Van’ın yöresel zenginliğini maneviyatla birleştiren bereket sofralarıyla damak tadımızı da ihmal etmeyen başta hanım ablalarımıza ve bütün Nur kardeşlerimize, hususan gençlere sonsuz teşekkürler.

Bediüzzaman’ın vatanı: “Bir harfi, bir nüktesi, düşmanın güllelerine karşı terk edilmemesi lâzım gelen İlâhî kelâm Kur’ân’ın,” ruhlara nakşedildiği Van’da huzur içindeydik!

Rus ve Ermenilere karşı destan yazan Bediüzzaman’ın, “Vastan’dan (Gevaş) Erzurum’un, Pasinler’in dağ ve derelerine kadar uzanan “Harb-i Umumînin “ kıyametler koparan” sahnelerinde, fırsat buldukça, kalbe gelenlerin yazıldığı bahtiyar belde Van’da Cennetasa baharların esintilerini yaşadık. (İşârâtü’l-İ’caz, s. 22.) 

“Harp içinde, avcı hattında, düşmanın top güllelerine karşı ruhunun kurtulmasını tercih eden!” (Tarihçe-i Hayat, s. 730.) Garibüzzaman’ın unutulmaz hatıralarını kısmen de olsa  yâd etmeye çalıştık.  

“Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, şevk ile her dem uçup, çağırırım, dost, dost!” (Tarihçe-i Hayat, s. 131.) diyen kalbin o yanık ve çile dolu yankılarını hayalen yaşamaya çalıştık.

Tarihin derinliklerinden başlayarak bugün de zındıkanın hiçbir zaman boş bırakmadığı ve bırakmayacağı bu mukaddes davanın bütün acı, hicranlı, gurbet ve mahrumiyetlere rağmen dünyaya kök salan Nur hareketinin manevî temellerinin ilk atıldığı yerlerden olan Van’da bahtiyar ve mutlu olduk! 

Bizlerin, yeni neslin, insan aklının anlamakta zorlandığı, mantık kurallarını aşan, sırtlan, kurt, kaplanların otağı, Erek Dağında bir, “Dağ medresesini”ancak “Garibüzzaman“ yapardı, yaptı! 

Külliyenin pencerelerinden her gün seyrettiğimiz, beyaz örtüye bürünmüş vakarlı, canlı dünya güzeli bir gelin görünümündeki Erek Dağı dimdik ayakta! 

Erek Dağı’nın eteklerindeki Bediüzzaman Külliyesi okumalarını, “Dağ medresesine” beşiklik eden Van’ı özleyeceğiz! 

Darısı diğer gönüllülere ve gelecek yıllara olsun inşallah! 

