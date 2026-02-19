"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Rahmeti kucaklamak ve berekete gark olmak

Nejat EREN
19 Şubat 2026, Perşembe
Bir senelik hayat yolculuğumuz zaman şeridinde bir daire şeklinde döndü. Rahmet, bereket, af ve mağfiretin mahzeni mübarek Ramazan-ı Şerife yetiştik. Bizi bu rahmet deryasına kavuşturanRabbimize sonsuz şükürler olsun.

Ramazan-ı Şerif; kâinata rahmet, arza bereket, gönül, kalp ruh ve hislerimize saadet, sağlık ve afiyet sofrasıdır.

Bu mübarek ay, kıymetini bilenler için geçmişin muhasebesini, geleceğin, ümit, ışık, amaç ve planını yapma fırsatıdır. 

Çünkü “Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir.”  (Mektubat, s. 474.) 

Yaşadığımız modern çağın mevcut karmaşık, zor, kaygan zeminli hali bizleri daha dikkatli, ferasetli, idrakli ve temkinli olmaya mecbur ediyor. Hedeflerimiz; okumak, ibadet etmek, sabırla Kur’ân ve sünnet rehberliğine odaklanmak olmalıdır.  

Teknolojinin, sosyal medyanın hayatımızın her karesini işagal ettiği bir ortamda, enfüsî daireye odaklanmak, afakî hayattan uzaklaşmakla mümkün olacaktır. Yol haritası ve rehber; Kur’ân, sünnet, dua ve niyazdır.  

Sahurlar, iftiralar, teravihler, Kur’ân hatimleri ve mukabeleleri; Cevşen, Hizbü’l-Kur’ân, Hizbü’l-Nuriye, Celcelutiye ve halis dualarla meşgul bir mesai, rıza-i İlâhî’nin vesilesi olabilir.  

Davetleri, ikramları, maddî ve manevî yardımları, sofraları ve sohbetleriyle kâinata ve arza hayat veren manevî atmosferli İlâhî nimet mübarek Ramazan-ı Şerifi hakkıyla ifa etmeyi Rabbimiz nasip etsin. 

Potansiyel hidayet adaylarına hidayetlere vesile olsun. Rabbimiz bizlerin özel gayretlerimizi artırsın inşallah.  

Aile efradımızdan başlayarak, akrabalarımız, dostlarımız, komşularımızla ilgilenmek; gariban, kimsesiz, fakir, ihtimama muhtaç insanlarla irtibat kurmak ve yardımlarda bulunmak için Ramazan-ı Şerif, ayrı bir renk, rahmet ve fırsat vesilesidir. 

Ramazan-ı Şerifle ilgili ayet ve hadislerden:  

AYETLER: 

• “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara Suresi: 183)

• “Oruç günleri sayılıdır. Hasta veya yolcu olanlarınız, o günlerin sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Orucu güçlükle tutabilenler ise, fidye olarak yoksul doyururlar. Ama kim fazladan bir hayır işlerse, bu onun için daha hayırlı olur. Oruç tutmanız ise, bir bilseniz, sizin için daha da hayırlıdır.“ (Bakara Suresi: 184) 

• O Ramazan ayı ki, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân onda indirilmiştir. Sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun...” (Bakara Suresi: 185)

HADİSLER: 

“Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (Ebû Hüreyre’den (ra)]

“Oruç bir kalkandır. Kul onunla kendisini Cehennem ateşinden korur.[Osman bin Ebu’l-As’dan (ra)]

“Oruç sabrın yarısıdır. Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur.” [Ebû Hüreyre’den (ra)]

“Oruçlunun susması teşbih, uykusu ibadet, duası makbul ve amelinin mükâfatı da kat kattır.” [İbni Ömer’den (ra)]

Ramazan orucunun sadece mideyle değil; dil, göz, his ve kalp ile de tutulması en mükemmele yakın olanıdır. 

Bütün kötülük, haram ve menfiliklerden uzak, rahmet ve bereketle, ağız tadıyla bir Ramazan-ı Şerif geçirmeniz dilek ve temennilerimle...

