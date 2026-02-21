“Ah davam”ın sesi olan Yeni Asya’m

Risale-i Nur’un medyadaki dili, Yeni Asya’m!

Baş yazarı Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya’m!

- "Asya'nın bahtının miftahı, meşveret ve şûradır" duruşunda sabit kalem duran.

- "Siyasal İslâm"a karşı "Dindar Demokrat" çizgisini muhafaza eden.

- "Suçun şahsîliği" ilkesiyle, siyasî konjonktürlere karşı adaletin herkes için eşit işlemesini savunan.

- “Gayesi vatan sathını bir mektep yapmak.” olan.

- 21 Şubat 1970 yılından bu yana 57 senedir yayın hayatını bütün zorluklara rağmen sürdüren.

- AB kriterleri, küresel barış için İslâm dünyasından yükselen önemli bir sivil ses olan.

- Adaleti savunan, hukuksuzluğa direnen.

- Aidiyet duygusu ve "meşveret sistemi”nin her alanda uygulanmasına taraftar olan.

- Baskı, istibdad, zulüm, adaletsizlik, hukuksuzluklara karşı adaleti, hürriyeti, gerçek demokratik anlayışı, hukukun tarafsızlığını, şeffaf demokrasi esaslarını benimseyen.

- Bediüzzaman Said Nursî’nin "Risale-i Nur"eserlerindeki “doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluğu” yaşatmayı amaçlayan.

- Bir şahsın değil “şahs-ı manevînin” meşveretine dayanan bir yayın organı olan.

- Bu ülkenin medya tarihinde, din, maneviyat, ahlâk, kültür ve tarihî dinamiklerinde kendine has yayın çizgisiyle, oldukça belirgin bir yere sahip olan.

- Bütün olumsuzluklara çare ve çözüm üretmeyi hedefleyen ve bulan.

- Dinin bir partinin tekeline girmesinin yanlış olduğunu haykıran.

- Dinin ve manevî değerlerin toplumun ortak malı, birleştirici gücünün siyasî kutuplaşmalara alet edilmemesini ısrarla seslendiren.

- Duruşu ve kararlığıyla, etki alanı ve fikrî derinliği rakamların üzerinde olan.

- Duruşuyla, Türkiye’de "dindar kalarak modern bir demokrat olunabileceği"ni gösteren.

- Güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün hâkim kılınmasını savunan.

- Hakkın hatırını âlî tutan.

- Her türlü darbe ve hukuksuzluğa karşı en yüksek perdeden-dik duruşuyla diklenmeden-medenî cesaretle karşı koyan.

- Hukuk ve adalet vurgusundan taviz vermeyen.

- İlmin ve hakikatlerin tahkik ve derinliğinin yanında, cehalet ve maddeperestliğin karşısında duran.

- İman ve Kur’ân’ın ahkâmını modern çağ insanının anlayışına uygun anlatan.

- İnsanlığın ortak malı olan, demokratik değerlerin nasıl tatbik edilebileceği konusunda yol haritası sunan.

- Mağdurun, mazlumun yanında, zalimin karşısında saf tutan.

- Muhabbetin yanında, adavetin karşısında konumlanan.

- Müsbet harekete destek veren; her türlü menfîlik, şiddet ve tahribata karşı koyan; asayişi bozmaya karşı çıkan.

- Okuyucuları başta olmak üzere, ümmete ve insanlığa bir, "pusula, rehber ve örnek" olan.

- Okuyucusuna "Bugün benim gazetem acaba ne diyecek?" tereddüdü yaşatmayan.

- Tirajıyla değil, imajıyla varolan; hadiseler karşısında sarsılmayan ve istikamet çizgisini bozmayan.

- Türkiye’nin modernleşme sancıları içinde, sağlıklı bir "din-devlet-toplum" ilişkisinin çatışmadan uzak, barışçıl ve hukukî bir zeminde mümkün olacağını savunan.

- Zorlu dönemlerde cezalandırma, kapatılma ve dağıtım engelleriyle karşı karşıya kalıp ağır bedeller ödese de, hakkın sesi olma davasından asla vazgeçmeyen. Çizgisini bozmadan, "sadakat" ve "istikrar" sembolü olarak kalan.

Hakkın sesi Yeni Asya’m!

Ahrar çizginin takipçisi Yeni Asya’m!

"Meşveret sistemi"nin tatbikçisi Yeni Asyam!

Nice 57. Yıllara... Yolun, bahtın açık olsun! İstikamet, sadakat, adalet, hukuk, ahlâk, maneviyat, ihlâs ve samimiyet manevî cihadın mübarek olsun.