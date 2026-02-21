"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

“Ah davam”ın sesi olan Yeni Asya’m

Nejat EREN
21 Şubat 2026, Cumartesi
Risale-i Nur’un medyadaki dili, Yeni Asya’m!

Baş yazarı Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya’m! 

- "Asya'nın bahtının miftahı, meşveret ve şûradır" duruşunda sabit kalem duran.  

- "Siyasal İslâm"a karşı "Dindar Demokrat" çizgisini muhafaza eden.

- "Suçun şahsîliği" ilkesiyle, siyasî konjonktürlere karşı adaletin herkes için eşit işlemesini savunan.

- “Gayesi vatan sathını bir mektep yapmak.” olan.

- 21 Şubat 1970 yılından bu yana 57 senedir yayın hayatını bütün zorluklara rağmen sürdüren.  

- AB kriterleri, küresel barış için İslâm dünyasından yükselen önemli bir sivil ses olan.

- Adaleti savunan, hukuksuzluğa direnen.

- Aidiyet duygusu ve "meşveret sistemi”nin her alanda uygulanmasına taraftar olan.

- Baskı, istibdad, zulüm, adaletsizlik, hukuksuzluklara karşı adaleti, hürriyeti, gerçek demokratik anlayışı, hukukun tarafsızlığını, şeffaf demokrasi esaslarını benimseyen.  

- Bediüzzaman Said Nursî’nin "Risale-i Nur"eserlerindeki “doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluğu” yaşatmayı amaçlayan.

- Bir şahsın değil “şahs-ı manevînin” meşveretine dayanan bir yayın organı olan.  

- Bu ülkenin medya tarihinde, din, maneviyat, ahlâk, kültür ve tarihî dinamiklerinde kendine has yayın çizgisiyle, oldukça belirgin bir yere sahip olan. 

- Bütün olumsuzluklara çare ve çözüm üretmeyi hedefleyen ve bulan.

- Dinin bir partinin tekeline girmesinin yanlış olduğunu haykıran.

- Dinin ve manevî değerlerin toplumun ortak malı, birleştirici gücünün siyasî kutuplaşmalara alet edilmemesini ısrarla seslendiren.

- Duruşu ve kararlığıyla, etki alanı ve fikrî derinliği rakamların üzerinde olan.

- Duruşuyla, Türkiye’de "dindar kalarak modern bir demokrat olunabileceği"ni gösteren.

- Güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün hâkim kılınmasını savunan.

- Hakkın hatırını âlî tutan.

- Her türlü darbe ve hukuksuzluğa karşı en yüksek perdeden-dik duruşuyla diklenmeden-medenî cesaretle karşı koyan. 

- Hukuk ve adalet vurgusundan taviz vermeyen. 

- İlmin ve hakikatlerin tahkik ve derinliğinin yanında, cehalet ve maddeperestliğin karşısında duran.  

- İman ve Kur’ân’ın ahkâmını modern çağ insanının anlayışına uygun anlatan. 

- İnsanlığın ortak malı olan, demokratik değerlerin nasıl tatbik edilebileceği konusunda yol haritası sunan.

- Mağdurun, mazlumun yanında, zalimin karşısında saf tutan.

- Muhabbetin yanında, adavetin karşısında konumlanan.

- Müsbet harekete destek veren; her türlü menfîlik, şiddet ve tahribata karşı koyan; asayişi bozmaya karşı çıkan.

- Okuyucuları başta olmak üzere, ümmete ve insanlığa bir, "pusula, rehber ve örnek" olan.  

- Okuyucusuna "Bugün benim gazetem acaba ne diyecek?" tereddüdü yaşatmayan. 

- Tirajıyla değil, imajıyla varolan; hadiseler karşısında sarsılmayan ve istikamet çizgisini bozmayan. 

- Türkiye’nin modernleşme sancıları içinde, sağlıklı bir "din-devlet-toplum" ilişkisinin çatışmadan uzak, barışçıl ve hukukî bir zeminde mümkün olacağını savunan. 

- Zorlu dönemlerde cezalandırma, kapatılma ve dağıtım engelleriyle karşı karşıya kalıp ağır bedeller ödese de, hakkın sesi olma davasından asla vazgeçmeyen. Çizgisini bozmadan, "sadakat" ve "istikrar" sembolü olarak kalan.  

Hakkın sesi Yeni Asya’m!

Ahrar çizginin takipçisi Yeni Asya’m!

"Meşveret sistemi"nin tatbikçisi Yeni Asyam!

Nice 57. Yıllara... Yolun, bahtın açık olsun! İstikamet, sadakat, adalet, hukuk, ahlâk, maneviyat, ihlâs ve samimiyet manevî cihadın mübarek olsun. 

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    Dik duruşuyla Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir

    Zor zamanlarda konuştular

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

    Neşriyatımıza sahip çıkalım

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

    Duruşu demokrasimiz adına da umut verici

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır

    Dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur

    Dijital çağda Yeni Asya

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur

    Medyanın hür sesi

    Milyonlarca salâvata vesile olan Hırka-i Şerif ziyaretleri büyük bir coşkuyla yeniden başladı

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    Şili'de devrilen gaz yüklü tanker patladı: 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    İlk cemre düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur
    Genel

    Medyanın hür sesi
    Genel

    Dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur
    Genel

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır
    Genel

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor
    Genel

    Duruşu demokrasimiz adına da umut verici
    Genel

    Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
    Genel

    Bir duruşun hikâyesi
    Genel

    Tarihî bir görev yapıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.