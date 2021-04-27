Tercüme eserlerimiz okuyucularımızın hizmetinde

Bu yazımızda tercüme eserlerimiz hakkında sizlere bilgi ve müjdeli haberlerimiz var. Yeni Asya Cemaati olarak YUHİB (YURT DIŞI HİZMETLERİ BİRLİĞİ), tercüme çalışmaları devam ediyor.

YUHİB Heyeti olarak, Risale-i Nur düsturları ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin tatbikat ve hedeflerine uygun şekilde faaliyetlerimizi devam ettirme gayretindeyiz. Üstadımızın sağlığında 54 ülkeye Risale-i Nurlar’ı ulaştırdığını ve eserlerinde bu hizmetlere yer verdiğini bütün Risale-i Nur okuyucuları biliyorlar. Bu noktadan olaya bakarak, Yeni Asya olarak yurtdışı hizmetlerinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Yurt dışında iki önemli ana merkezimiz: Avustralya ve Avrupa. Avrupa’da da özellikle de Almanya’da hizmetlerimiz faal olarak devam ediyor. Bunun yanında, Avusturya, Fransa, İsviçre, İsveç, İngiltere, Kıbrıs ve Amerika’da da Risale-i Nur hizmetlerimiz devam ediyor elhamdülillâh.

YUHİB cemaatin bütün aktif heyetleriyle tam bir koordine ve ciddiyetle çalışmakta, kendiyle ilgili sahalarda tecrübeli kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir. İki ayda bir mutad meşveretlerle, her kademede faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bize bu hizmet faaliyetlerimizde yardımcı olan, duâ eden, katkıda bulunan, fikir veren, paylaşan, sahip çıkan, bütün heyet, komisyon temsilcileri, abi, abla ve kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyor, duâ ederek, duâlarını bekliyoruz.

KİTAP TERCÜME ÇALIŞMALARIMIZ hakkında kısaca bilgi, müjde ve taleplerinizi almaktır. Şöyle ki:

Kendi imkânlarımız ve ihtisas sahibi kardeşlerimize tercüme ettirip, heyetlerin kontrolünden geçen aşağıdaki kitaplarımızdın her birinden 3.000 (üç biner) adet YUHİB katkısıyla bastırdık. İsteyen il temsilcilerimizin bizimle irtibata geçip her kitaptan kaç adet istediklerini bildirmeleri halinde bunları ücretsiz olarak, sadece kargo ücreti karşılılığında gönderiyoruz.

İŞTE ŞİMDİLİK ÜCRETSİZ MÜESSESİMİZDEN İSTEYEBİLECEĞİNİZ TERCÜME KİTAPLARIMIZIN LİSTESİ.

1- İttihadı İslâm Kitabı (İngilizce Tercüme)

2- İttihadı İslâm Kitabı (Arapça Tercüme)

3- Uhuvvet Risalesi (Arapça Tercüme)

4- Hastalar Risalesi (Arapça Tercüme)

5- Risale-i Nur ve Üstadı tanıtan 56 sahifelik Broşür (Kitapçık) (İngilizce Tercüme)

Yeni Asya Gazetemiz bünyesindeki portalda (yeniasya.com.tr) İngilizce yayınlanıyor. Dil bilenler gazetemizin bu hizmetini takip edebilirler. Dış Haberler Bölümünde YUHİB olarak tercüme ve veri toplama katkılarımız devam ediyor. Özellikle gençlerimizi bu konuda istihdam ediyoruz.

Sosyal medyada canlı ve kayıt yayınlarımız da devam etmektedir. Ankara büromuzdan, Bursa’dan, Muğla’dan temsilcisi kardeşlerimiz çeşitli dil ve farklı faaliyetler yapmaya devam ediyorlar. Almanya ve Avustralya’da iyi dil bilen temsilcilerimiz de eserleri tercüme etmeye devam ediyorlar, aynı zamanda, İnternet ve YouTube kanallarında farklı ders ve faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Siz değerli temsilcilerimizden ricamız yukarıda belirttiğimiz tercüme eserleri müessesemizden satış Müdürümüz Cesim Aydın Bey ve bizimle temasa geçerek ücretsiz bu eserleri alıp Arapça tercümeleri, Arapça konuşan kardeşlerimize, diğer eserleri de çevrenizdeki turist veya yakınlarınıza ulaştırmaktır. Kitaplar ellerde, gönüllerde gezsin.

Bir önemli teşekkür ve hatırlatmamız da: YUHİB katkılarını tam yapan ve yapmaya devam eden: Adana, Afyon, Antalya, Çankırı, Denizli, Düzce, İzmit, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Trabzon, Yalova, Yozgat İllerimize teşekkür ediyoruz. Diğer illerimiz için de sorumluluklarını yerine getirmeyi hatırlatıyoruz. İrtibatlarını ve katkılarını bekliyoruz.

Her türlü himmet, gayret, yardım, katkı ve destekleriniz için çok teşekkürler. Tercüme kitaplar sizleri ve muhtaç gönülleri bekliyor.