Makam-ı İbrahim’de Nur gülleri

Ahir zaman alevleri içinde bir gül bahçesi misali bütün letâfetiyle arz-ı endam ediyordu Risale-i Nurlar… “Şarkı ayağa kaldıracak olan dindir” hakikatinden yola çıkarak “Dinin ilk emri; oku!” fermanı gereği hakikati taharriye başlayan nesl-i İbrahim’le birlikte “İnsanı ve kâinatı okumak için” Makam-ı İbrahim’deydik.

Ve yine, ‘Dergâh’ta makamı bulunan zâta, tahaccür etmiş mezar taşı olan Urfa Kalesine, Nur çiçeklerinden bir demet sunarak “henien leküm” demek için geldik. Geldik; duâlarla, tebriklerle ve alkışlarla karşılandık, her kesimden. “İyi ki geldiniz” diye mukabele ettiler.

Ahir zamanın bunca dehşetli efkârına karşı, nübüvvet mesleği olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi ve temsil vazifesini ifa etmek için olmamız gereken yerdeydik.

Ahirzamanın nâr-ı fitnesini alevlendirenlere karşı baktığı resmi gören namlı ve şanlı Urfa halkı küçüğünden büyüğüne gerek tebessümle gerek teşekkürlerle hoşamedi eyledi.

Maşallah dedirtti; standımızı gören masum yavruların gelip “Ağabey biz Risale-i Nur okuyoruz”, “Ağabey biz derslere gidiyoruz”, “Ağabey bizim evde de bu kitaplar var” diye memnuniyet hislerini ifade ettiler.

Enteresan bir şey de, nereden kitap alırlarsa alsınlar bize gelip “Ağabey/Abla poşet verir misiniz?” diyorlardı. Bizler de memnuniyetle “İnsanı ve kâinatı okumak için” yazılı poşetleri takdim ediyorduk.

Resmi gören lise öğrencisi bir kız, standın üzerindeki Külliyatın ismini sesli okuyup “Aaa! Risale-i Nur! Merhabalar!” deyiverdi.

Küçük bir masum kitaplara elini sürerek “Aaa, ne güzel kitap, keşke benim olsa!” diyerek arkadaşlarının yanına koştu.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim, şöyle bir nazarımızı etrafa çevirip diğer yayınların kitap çeşitliliğine baktıktan sonra nazarımızı tekrar kendi standımıza çevirdiğimizde şu fikir hasıl oldu: Yeni Asya Neşriyatı içerisinde başta Risale-i Nurlar ve yayınlanan diğer kitaplar içerisinde bir tezad ve tenakuz yok. Birbirini cerh etme ve çürütme gibi bir durum söz konusu değil.

Urfa Fuarı vesilesiyle ittihad-ı Nur Yeni Asya standında, Risale-i Nur ortak paydasında temin edilmiş oldu. Farklı ünvanlar altında Nur hizmetini yapan kardeşler, ağabeyler Risale-i Nur’u neşir ve teşhir vazifesini bihakkın yaptığından dolayı Yeni Asya’yı mütebessim halleri ile tebrik ettiler. Hatta her geçişte tekrar eden bir tebrik seranomisi…

Bir ağabeyimiz standımıza geldi. Uzun süre sohbet ettik. Tebriklerini iletip, duâlar etti. Sohbet devam ederken, onu tanıyanlara stanttan bir çok Risale ve kitap tavsiye etti, aldılar. Kadim dostları görmek güzel.