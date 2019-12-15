"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Makam-ı İbrahim’de Nur gülleri

Osman Yiğit
15 Aralık 2019, Pazar
Ahir zaman alevleri içinde bir gül bahçesi misali bütün letâfetiyle arz-ı endam ediyordu Risale-i Nurlar… “Şarkı ayağa kaldıracak olan dindir” hakikatinden yola çıkarak “Dinin ilk emri; oku!” fermanı gereği hakikati taharriye başlayan nesl-i İbrahim’le birlikte “İnsanı ve kâinatı okumak için” Makam-ı İbrahim’deydik.

Ve yine, ‘Dergâh’ta makamı bulunan zâta, tahaccür etmiş mezar taşı olan Urfa Kalesine, Nur çiçeklerinden bir demet sunarak “henien leküm” demek için geldik. Geldik; duâlarla, tebriklerle ve alkışlarla karşılandık, her kesimden. “İyi ki geldiniz” diye mukabele ettiler.

Ahir zamanın bunca dehşetli efkârına karşı, nübüvvet mesleği olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi ve temsil vazifesini ifa etmek için olmamız gereken yerdeydik.

Ahirzamanın nâr-ı fitnesini alevlendirenlere karşı baktığı resmi gören namlı ve şanlı Urfa halkı küçüğünden büyüğüne gerek tebessümle gerek teşekkürlerle hoşamedi eyledi.

Maşallah dedirtti; standımızı gören masum yavruların gelip “Ağabey biz Risale-i Nur okuyoruz”, “Ağabey biz derslere gidiyoruz”, “Ağabey bizim evde de bu kitaplar var” diye memnuniyet hislerini ifade ettiler.

Enteresan bir şey de, nereden kitap alırlarsa alsınlar bize gelip “Ağabey/Abla poşet verir misiniz?” diyorlardı. Bizler de memnuniyetle “İnsanı ve kâinatı okumak için” yazılı poşetleri takdim ediyorduk.

Resmi gören lise öğrencisi bir kız, standın üzerindeki Külliyatın ismini sesli okuyup “Aaa! Risale-i Nur! Merhabalar!” deyiverdi.

Küçük bir masum kitaplara elini sürerek “Aaa, ne güzel kitap, keşke benim olsa!” diyerek arkadaşlarının yanına koştu.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim, şöyle bir nazarımızı etrafa çevirip diğer yayınların kitap çeşitliliğine baktıktan sonra nazarımızı tekrar kendi standımıza çevirdiğimizde şu fikir hasıl oldu: Yeni Asya Neşriyatı içerisinde başta Risale-i Nurlar ve yayınlanan diğer kitaplar içerisinde bir tezad ve tenakuz yok. Birbirini cerh etme ve çürütme gibi bir durum söz konusu değil.

Urfa Fuarı vesilesiyle ittihad-ı Nur Yeni Asya standında, Risale-i Nur ortak paydasında temin edilmiş oldu. Farklı ünvanlar altında Nur hizmetini yapan kardeşler, ağabeyler Risale-i Nur’u neşir ve teşhir vazifesini bihakkın yaptığından dolayı Yeni Asya’yı mütebessim halleri ile tebrik ettiler. Hatta her geçişte tekrar eden bir tebrik seranomisi…

Bir ağabeyimiz standımıza geldi. Uzun süre sohbet ettik. Tebriklerini iletip, duâlar etti. Sohbet devam ederken, onu tanıyanlara stanttan bir çok Risale ve kitap tavsiye etti, aldılar. Kadim dostları görmek güzel.

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    12-17 yaşta suç oranı arttı
    📷

    Karikatürler

    Yapay Afet!

    Korku siyaseti ters tepecek

    Trump’ın azli komiteden geçti

    TBMM'de gündem Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi

    Galatasaray'a son dakikada 3 puandan oldu

    “İlham Veren Gençler” ödülüne tepki

    Volkswagen yine erteledi

    Halkın sağlığıyla oynanmasın

    Doğalgaz faturaları donduruyor

    UMH güçleri Hafter mevzilerini hedef aldı

    Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

    Uludağ'da kaybolan iki arkadaş 13 gündür aranıyor

    “Büyük bir kültür hazinesinin üzerinde oturuyoruz”

    'Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz'

    4 ayda 114 bin üye AKP'den ayrıldı

    '100 bin sosyal konut projesinde' detaylar belli oldu

    Sudan'ın devrik liderine iki yıl ceza verildi

    Hulusi Akar Libya lideriyle görüştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftiralara en iyi cevap
    Genel

    Korku siyaseti ters tepecek
    Genel

    Yapay Afet!
    Mehmet KARA

    AKP içindeki tartışma “karışma”yı getirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet külâhı nereye kaçıyor?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurcular vefatlarıyla da hizmet ederler
    Risale-i Nur'dan

    Sıkıntılar, sabra alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman’ın namazı
    Abdurrahman AYDIN

    Derviş neyin derdinde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.