Gençlerin gazetesi Yeni Asya

Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur Külliyatını ilk kez matbaalarda tabetme vazifesini yanında saff-ı evveller olmasına rağmen, üniversiteli Nur Talebelerine tevdi etmiş.

Yeni Asya gazetesi yayın hayatına başladığında da kadrosu yine genç Nur Talebeleri ile dolu. Onlara nezaret eden Tahiriler, Zübeyirler, Bayramlar, Bekirler... ve nice 1. ve 2. nesil Nur Talebesi ağabeyler var. Ağabeylerin dest-i teşviki ve genç Nurcuların heyecanı olmasa, neşriyat hizmeti bu denli inkişaf etmezdi. Yeni Asya bu gençlik heyecanını ve tecrübeyi daima muhafaza etmişti. Yetişkinlerin tecrübeleri ile gençlerin enerjisinin mecz oluşudur Yeni Asya. Bu enerjinin devamı için Yeni Asya kurumsal olarak, tıpkı geçmişte olduğu gibi, genç kabiliyetler için gazetecilik okulu olarak ‘Fidanlık’ misali bir çok ek yayınlamaya başladı.

Gençlerle yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne kadar sayfalarını gençlere açan Yeni Asya bu şekilde bir medya okulu olarak vazife yapmış ve birçok kabiliyetin yetişmesine vesile olmuştur. Orada yetişenler, Türkiye çapında baskı rekorları kıran kitaplara imza atmışlar. Yazarlar olsun, şairler olsun, çizgileriyle Türkiye’de gündem olan karikatüristler olsun... birçok değerli kabiliyetlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Her alanda yazar yetiştiren Yeni Asya, kurulduğu günden bugüne medya okulu olmak hüviyetini muhafaza ediyor.

Yazarından okuyucusuna kadar, gençlerin gazetesi olan Yeni Asya, onların her alanda eğitim aldığı bir okuldur; Risale-i Nurun şerh ve izahlarının yanında; eğitim, edebiyat, tarih, siyaset, astronomi, ekonomi, adalet, fen ilimleri, sosyoloji… vs alanlarında yine Risale-i Nur muvacehesinde dersler ile her gün açık bir okul. Yeni Asya’dan eğitim alan bir okuyucu, ilkokul mezunu da olsa, bir üniversite mezunu kültürüne terfi eder.

Yeni Asya gençlik refleksiyle hareket eder. Karakteri gençtir. Yeniliklere açıktır. Hak ve hürriyetleri bir delikanlı cesaretiyle savunur. Sesi delikanlılar gibi gür çıkar. Tehditlere beş para ehemmiyet vermez. Hürriyet için yazar. Haksızlığa uğrayanlar, tahassüngâh gibi ona koşarlar, hak ve hukukun yılmaz savunucusudur. Bir hak için kapatılmayı göze alır. Bir haksızlık oldu mu, manşetleri kor alevler gibi haksızlığı yakar. En sevmediği şey istibdattır. Nerede görse istibdadı, yazıları, karikatürleri ile tokatlar. Sayfaları şefkatli ve ilmîdir. Delil ve bürhan üzerine, doğru haberlerle bir şahs-ı manevî kuvvetiyle hak ve hakikati pervasızca haykırır. Taassuba zerrece tenezzül etmez. Asr-ı hazır fenlerini sayfalarında görebilirsiniz. Niçin Yeni Asya bu kadar büyüktür; bir fikir uğruna bedel ödemeyi göze aldığı için değil mi? İşte Yeni Asya’yı gençlerin gazetesi yapan bu karakteridir. Kıyamete kadar da gençlerle genç kalmaya devam edecektir.

Editöründen köşe yazısına, haberinden röportajına, karikatüründen mizanpajına kadar her sayfasında gençlerin imzası var. Tecrübeli gazeteci ağabeylerin nezaretinde bu bahçede nice fikir çiçekleri ve sanat meyveleri yetişti, yetişiyor. Tâ kıyamete kadar devam edecek inşaallah.