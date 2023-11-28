100 lira borcun 48 lirası faize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nas’ ve ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ çıkışının ardından başlayan düşük faiz politikası 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Merkez Bankası 6 kez üst üste faiz arttırdı. Seçimlerden önce yüzde 8.5 olan faiz seçimlerden sonra yüzde 40’a yükseltildi.

Erdoğan, “Bu kardeşiniz burada olduğu sürece faiz düşecek. Nas neyi emrediyorsa onu yapacağız” sözlerinin ardından faiz hızla yüzde 8.5’e düşürülmüştü. Yüzde 8.5’lik faiz döneminde dolar kuru rekor üstüne rekor kırmıştı döviz kurlarının artışı enflasyonu tetiklemişti. Yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü düşen yurttaşlar pazarda markette en temel ürünlere dahi ulaşamaz hale geldi. Seçimlerin ardından faizler yaklaşık 6 kat artarken döviz 29 liraya dayandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2024 yılında, sadece faiz giderleri için 1 trilyon 254 milyar lira öngördüğüne dikkat çekerken, MEB için ayrılan bütçenin 1 trilyon 90 milyar lira olduğunu belirterek tepkisini dile getirmişti. Türkiye 2023 yılında neredeyse anapara kadar faiz ödedi. Anapara için 564 milyar lira, faiz için ise 519 milyar lira ödeme yapıldı. Buna göre ödenecek 100 liranın 52 lirası anaparaya, 48 lirası ise faize gitti. Ankara - Mehmet Kara

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