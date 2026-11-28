İBB’de siyasî yasağın kesinleşmesi hâlinde yeniden seçim yapılması ihtimalini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın sandıkta kazanamadığı İstanbul’u başka yollarla ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “İstanbul’u sana yâr etmeyeceğim. Zorla da alsan, bu şehre ihanetin kitabını da yazsan İstanbul sana bir daha yâr olmayacak” dedi. Genel ve yerel seçimler için 28 aylık seferberlik çağrısında bulunan İmamoğlu, “Halkın demokrasi ve adaleti yeniden kuracağı iki sandık hem genelde hem yerelde tarih yazacak” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.