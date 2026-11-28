İBB’de siyasî yasağın kesinleşmesi hâlinde yeniden seçim yapılması ihtimalini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın sandıkta kazanamadığı İstanbul’u başka yollarla ele geçirmeye çalıştığını belirtti.
Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “İstanbul’u sana yâr etmeyeceğim. Zorla da alsan, bu şehre ihanetin kitabını da yazsan İstanbul sana bir daha yâr olmayacak” dedi.
Genel ve yerel seçimler için 28 aylık seferberlik çağrısında bulunan İmamoğlu, “Halkın demokrasi ve adaleti yeniden kuracağı iki sandık hem genelde hem yerelde tarih yazacak” ifadelerini kullandı.
Ankara - Anka