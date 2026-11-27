CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, otoyollarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden uygulanan fahiş cezaları ve nakliyeci esnafının isyanını TBMM Genel Kurulu’na taşıdı.

Güzelmansur, geçiş ücretlerinin faiz, ceza ve avukat ücretleriyle katlanarak büyüdüğünü, nakliyecilerin haciz ve banka hesaplarına bloke tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Niğde-Ankara Otoyolu’ndan örnek veren Güzelmansur, 3 bin 380 liralık geçiş ücretinin faiz, ceza ve avukatlık ücretiyle 34 bin 700 liraya yükseltildiğini belirtti. Bir geçiş ücretinin cezasının nasıl olup da ana borcun on katına ulaşabildiğini soran Güzelmansur, vatandaşların zamanında neden uyarılmadığını sordu. Ankara - Mehmet Kara

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